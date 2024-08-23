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iCloud üyeliğine zam geldi mi, ne kadar? Apple iCloud üyeliği kaç TL?

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iCloud üyeliği kaç TL olduğu merak edilirken Apple, iCloud üyeliğine zam geldi. Türkiye'deki kullanıcılar için iCloud üyelik ücret planı açıklandı. Peki, iCloud üyeliğine zam geldi mi, ne kadar? Apple iCloud üyeliği kaç TL?

Apple iCloud üyeliği ne kadar? iCloud güncel fiyatlar, Apple'ın resmi web sitesi veya cihaz ayarları üzerinden görüntülenebilir. iCloud 50 GB, 200 GB ve 2 TB fiyatları yeniden güncellendi. iCloud üyeliği ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

ICLOUD ÜYELİĞİNE ZAM GELDİ Mİ?

Teknoloji devi Apple, bulut depolama hizmeti iCloud+ abonelik fiyatlarına yüzde 100'e varan oranda zam yaptı. Apple, iCloud'u tüm cihazlarına entegre olarak sunarak kullanıcılarına fotoğraflar, videolar ve notlar gibi verilerini güvenli bir şekilde saklama, otomatik olarak yedekleme ve her yerden erişim imkanı tanıyor. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında da iCloud paketlerine benzer şekilde bir zam yapılmış ve o dönemde fiyatlar yine yüzde 100'e varan oranlarda artmıştı. Bu yeni fiyat artışı, kullanıcıların iCloud hizmetine erişim maliyetini önemli ölçüde etkiledi.

iCloud üyeliğine zam geldi mi, ne kadar? Apple iCloud üyeliği kaç TL?

ICLOUD ÜYELİĞİ KAÇ TL?

Güncel fiyatlar şu şekilde:

iCloud+ 50 GB: 24,99 TL

iCloud+ 200 GB: 79,99 TL

iCloud+ 2 TB: 249,99 TL

iCloud+ 6 TB: 1.299,99 TL

iCloud+ 12 TB: 2.499,99 TL

Bu yeni fiyatlarla birlikte iCloud+ kullanıcıları, farklı depolama ihtiyaçlarına göre ücretlendirilmiş paketler arasından seçim yapabilirler.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Türkiye Apple Apple Zam Gündem Teknoloji Finans Haberler

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