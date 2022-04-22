ICloud Şifremi Unuttum, ne yapmalıyım 2022 (Resimli)? ICloud şifre sıfırlama ve ICloud hesabı kurtarma! ICloud hesabı geri nasıl alınır?

Dünya'nın en değerli markası Apple'ın, cihazlarını aktifleştirmek ve yedeklemek için kullandığı ICloud, fotoğraflar, rehber, mail ve notlar gibi bilgilerin güncel kalmasını sağlayan ve koruma altına alan bulut sistemidir. İOS ve OS sistem kullanıcılarının İphone, İpad ve Macbook kullanabilmeleri ve cihazları aktif edebilmeleri için mutlaka ICloud'a giriş yapmaları gerekmektedir. Durum cihazınızın içerisindeki bütün bilgileri kapsarken bu şifrenin çalınması ya da unutulması bütün şahsi bilgilerinizi risk altına aldığından ICloud hesabı ve şifresini daha önemli bir hale geliyor. ICloud şifresi unutulduğunda neler yapılmalı? ICloud şifremi unuttum, ne yapmalıyım? ICloud şifremi unuttum, nasıl bulabilirim? ICloud hesabımı çalınmalara karşı nasıl korurum? ICloud hesabı geri nasıl alınır?

ICloud şifre kurtarma

ICLOUD ŞİFREMİ UNUTTUM NASIL BULABİLİRİM?

ICloud şifresinin geri getirilmesi oldukça kolay bir işlemdir. Ancak Unutulan bir ICloud şifresini kurtarma adımları, fazladan güvenlik ayarınızın olup, olmamasına bağlı olarakdeğişkenlik gösterebilir. Eğer iki aşamalı kimlik doğrulaması açık ve ICloud Mail hesabınıza başka iPhone veya iPad cihazınızla giriş yaptıysanız, "İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Etkin Olduğunda" bölümüne atlayın. şifrenizi sıfırlama işleminden çok daha hızlı bir çözüm olacaktır.

Iphone iki faktörlü kimlik doğrulama

İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Etkin Değil ise;

ICloud şifrenizi geri almak için öncelikle yapmanız gereken Apple Kimliği Hesabı sayfasına giriş yapmanız ve açılan sayfada parola sıfırlama adımlarını izlemeniz. Bir sonraki sayfada sizden kayıt olduğunuz mail adresini isteyecek ve güvenlik doğrulaması isteyecek. Bir sonraki adım olarak gelecek sayfada size hangi bilgilerinizi sıfırlamak istediğinizi soracak, bu sayfada parolamı sıfırla seçeneğini seçmelisiniz. Kayıt olurken eklediğiniz ikinci mail adresine ya da sonradan ekleyeceğiniz başka bir e posta adresine yeni şifrenizi gönderebileceğiniz gibi, güvenlik sorularını doğru yanıtlayarak da ICloud şifrenizi geri alabilirsiniz.

Apple Kimliği veya parolayı mı unuttunuz

İki Faktörlü Kimlik Doğrulama etkin ise;

İki Faktörlü Kimlik Doğrulama açık ve ICloud hesabına daha önce giriş yapılmış bir cihazınız varsa ICloud şifrenizi sıfırlamanız mümkün. Öncelikle şifre sıfırlama yapmak için ICloud'un açık olduğu cihazda Ayarlar bölümünden isminizi bulup tıklayın. Ardından Şifre ve Güvenlik bölümüne gelip şifre değiştir seçeneğine tıklayın. Eğer İOS sürümünüz 10.3 ya da daha eskiyse buraya Ayarlar, ICloud, Şifre ve Güvenlik, Şifre Değiştir adımlarıyla ulaşabilirsiniz.

Şifre Değiştir seçeneğine tıkladığınızda sizden cihaz şifresini isteyecek ve bu şifreyi girdikten sonra yeni şifre oluşturabilirsiniz.

ICLOUD'U NASIL GÜVENDE TUTARIM?

ICloud hesabınızı güvende tutmak için "İki Faktörlü Kimlik Doğrulama" açık olmalı ve şifrenizi kimseyle paylaşmamanız gerekmektedir. Elden çıkartacağınız Apple marka ürünlerin içerisinde yer alan Apple kimlik ve ICloud hesaplarından çıkış yapmalı mümkünse cihazın sıfırlanması gerekmektedir. Aksi taktirde bilgileriniz, fotoğraflarınız ve otomatik doldur şifreleriniz cihazı yeni kullanacak olan kişiye geçebilir. Bütün bunların dışında bilginiz dışında Apple kimlik ya da ICloud şifre sıfırlama isteği gelmesi halinde şifrenizi değiştirmenizi tavsiye ederiz.

İCLOUD ŞİFRE YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Adresine gidin. (www.icloud.com)

Karşınıza gelen pencerede 'şifremi unuttum' tıklayın.

iCloud hesabınızın mailini yazın.

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