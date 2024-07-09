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İÇLİ KÖFTE TARİFİ MASTERCHEF | İçli köfte nasıl yapılır, MasterChef içli köfte tarifi püf noktaları neler?

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MasterChef heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. TV8 ekranlarının vazgeçilmezi MasterChef 2024 ana kadrosunun belirlenmesi adına ilk düellolar başladı. Yarışmacılardan geleneksel yemeklerimizden içli köfte yapılması istendi. Peki, içli köfte nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler? sorularının cevaplarına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

Masterchef 2024 düellolarının başlamasıyla her bölüm başka tariflerle ekrana geliyor. Dün akşam ise yarışmacılardan içli köfte yapılması istendi. İçli köfte nasıl yapılır? İçli köfte malzemeleri ve püf noktaları neler? İşte, içli köfte tarifi…

MASTERCHEF İÇLİ KÖFTE TARİFİ

Malzemeler;

  • Yarım kilo kıyma,
  • 5 bardak ince bulgur,
  • 1 adet soğan,
  • 2 kaşık pul biber
  • Tuz
  • Karabiber

İç Harcı;

  • 1 kilo kıyma
  • 1 bardak ceviz
  • 4 adet soğan
  • Antep fıstığı
  • Pul biber
  • Tuz

İÇLİ KÖFTE TARİFİ MASTERCHEF | İçli köfte nasıl yapılır, MasterChef içli köfte tarifi püf noktaları neler?

İÇLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

İç harcı hazırlayarak başlamalısınız. Kıymayı tavaya alın, ince ince doğradığınız soğanları ekleyip kavurun. İnce kıyılmış antep fıstığı ve cevizi ekleyip, pul biberi ve tuzu ilave edip kavurun.

Bir kaba dış harcı için malzemeleri alıp yoğurmaya başlayın. Su ekleyerek yumuşayana kadar yoğurun. İstediğiniz kıvama gelince yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarlayın ve içini oymaya başlayın. İç harçtan koyup hamuru kapatın.

Hazırlanan köfteleri kızgın yağda kızartın, sıcak servis edin.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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