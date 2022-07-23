İçli köfte tarifi! 23 Temmuz Masterchef İçli köfte nasıl yapılır? İçli köfte yemek tarifi! İçli köfte için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu İçli köfte tarifi oldu. En güzel İçli köfte yemek tarifi nasıldır? İçli köfte yemeği nasıl yapılır? İçli köfte için gerekli malzemeler nelerdir? İçli köfte tarifi! 23 Temmuz Masterchef İçli köfte nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

İÇLİ KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Dışı için;

1.5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 çay bardağı irmik

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağından biraz az un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı soğuk su

İçi için;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

300 gr kıyma

3 orta boy soğan

Yarım tatlı kaşığı salça

Yarım demek maydanoz

1 küçük çay bardağı küçük parçalı ceviz (isteğe bağlı)

Tuz

Pul biber

Karabiber (baharatlar ve tuz isteğe göre ayarlanabilir.)

Kızartmak için;

Sıvı yağ

İÇLİ KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR?