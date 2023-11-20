MasterChef 20 Kasım yarışmasında şefler tarafından İçli köfte yemeğinin yapılması istendi. Peki MasterChef İçli köfte nasıl yapılır? İçli köfte yemeği için gerekli malzemeler nelerdir?

İçli köfte tarifi! 20 Kasım MasterChef İçli köfte nasıl yapılır? İçli köfte yemek tarifi! İçli köfte için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu İçli köfte tarifi oldu. En güzel İçli köfte yemek tarifi nasıldır? İçli köfte yemeği nasıl yapılır? İçli köfte için gerekli malzemeler nelerdir? İçli köfte tarifi! 20 Kasım MasterChef İçli köfte nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

İÇLİ KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Dışı için;

• 1.5 su bardağı ince köftelik bulgur

• 1 çay bardağı irmik

• 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

• 1 tatlı kaşığı biber salçası

• 1 su bardağından biraz az un

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 su bardağı soğuk su

İçi için;

• 2 yemek kaşığı sıvı yağ

• 300 gr kıyma

• 3 orta boy soğan

• Yarım tatlı kaşığı salça

• Yarım demek maydanoz

• 1 küçük çay bardağı küçük parçalı ceviz (isteğe bağlı)

• Tuz

• Pul biber

• Karabiber (baharatlar ve tuz isteğe göre ayarlanabilir.)

Kızartmak için;

• Sıvı yağ

İÇLİ KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR?

• Soğanlar ince ince doğranır. Tavaya sıvı yağ alınıp soğanlar eklenir ve pembeleşinceye kadar kavrulur.

• Kavrulan soğanlara Kıyma eklenir suyunu çekinceye kadar kısık ateşte kavrulur.

• Daha sonra salça eklenir 3 dk daha kavrulur. Biraz su eklenir tekrar (yumuşak kalması gerekiyor kuru olmamalı).

• Baharatlar, tuz, ceviz ve ince kıyılmış maydanoz eklenip ocağın altı kapatılır. Soğumaya bırakılır.

• İnce bulgur 1 bardak soğuk su ile kısır yapar gibi ıslatılır.

• Suyu çekilince irmik salça baharatlar tuz eklenip 15 dk boyunca azar azar suyu eklenip iyice yoğurulur.

• Daha sonra un eklenir 5 dk daha yoğurulur. Ele alınıp yuvarlandığında dağılmıyorsa tamamdır. Ele yapışabilir. Eller iyice yıkanır tekrar hamur ele alındığında yapışmaz.

• Cevizden biraz daha büyük parçalar alınıp baş parmak ile ara ara su alınarak içi ince bir şekilde açılır. İç koyulur ve yukarı doğru limon şeklinde uzatılır. Hepsine aynı işlem uygulanır.

• Aşamaları çekemedim çünkü ellerim hamurlu iken fotoğraf makinesini tutamadım.

• Biten içli köfteler kızgın 1 bardak sıvı yağda kızartılır.