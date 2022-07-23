İçli köfte hangi yöreye aittir? İçli köfte hangi ilimize aittir?
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Türk mutfağının vazgeçilmezi olan içli köfte hangi ilimize aittir ve içli köfte hangi yöreye ait olduğu merak ediliyor. İçli köfte, bulgurun hamur haline getirilerek içine kıyma konulmasıyla oluşan Türk mutfağına ait bir yemektir. Peki, İçli köfte hangi yöreye aittir? İçli köfte hangi ilimize aittir?
İçli köfte yemeği Türk mutfağının lezzetli yemeklerinden biridir. İçli köfte, bulgurun hamur haline getirilerek içine kıyma konulmasıyla oluşan Türk mutfağına ait bir yemektir. İçli köfte hangi yöreye aittir? İçli köfte hangi ilimize aittir? Detaylar haberimizdedir…
İÇLİ KÖFTE HANGİ YÖREYE AİTTİR?
Türkiye'de Adana, Bitlis, Osmaniye, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Malatya, Mardin, Diyarbakır, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Yozgat yörelerinde içli köfte yapılır.
İÇLİ KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Dışı için;
- 1.5 su bardağı ince köftelik bulgur
- 1 çay bardağı irmik
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 su bardağından biraz az un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 su bardağı soğuk su
İçi için;
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 300 gr kıyma
- 3 orta boy soğan
- Yarım tatlı kaşığı salça
- Yarım demek maydanoz
- 1 küçük çay bardağı küçük parçalı ceviz (isteğe bağlı)
- Tuz
- Pul biber
- Karabiber (baharatlar ve tuz isteğe göre ayarlanabilir.)
Kızartmak için;
- Sıvı yağ
İÇLİ KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Soğanlar ince ince doğranır. Tavaya sıvı yağ alınıp soğanlar eklenir ve pembeleşinceye kadar kavrulur.
- Kavrulan soğanlara Kıyma eklenir suyunu çekinceye kadar kısık ateşte kavrulur.
- Daha sonra salça eklenir 3 dk daha kavrulur. Biraz su eklenir tekrar (yumuşak kalması gerekiyor kuru olmamalı).
- Baharatlar, tuz, ceviz ve ince kıyılmış maydanoz eklenip ocağın altı kapatılır. Soğumaya bırakılır.
- İnce bulgur 1 bardak soğuk su ile kısır yapar gibi ıslatılır.
- Suyu çekilince irmik salça baharatlar tuz eklenip 15 dk boyunca azar azar suyu eklenip iyice yoğurulur.
- Daha sonra un eklenir 5 dk daha yoğurulur. Ele alınıp yuvarlandığında dağılmıyorsa tamamdır. Ele yapışabilir. Eller iyice yıkanır tekrar hamur ele alındığında yapışmaz.
- Cevizden biraz daha büyük parçalar alınıp baş parmak ile ara ara su alınarak içi ince bir şekilde açılır. İç koyulur ve yukarı doğru limon şeklinde uzatılır. Hepsine aynı işlem uygulanır.
- Aşamaları çekemedim çünkü ellerim hamurlu iken fotoğraf makinesini tutamadım.
- Biten içli köfteler kızgın 1 bardak sıvı yağda kızartılır.