İçli köfte yemeği Türk mutfağının lezzetli yemeklerinden biridir. İçli köfte, bulgurun hamur haline getirilerek içine kıyma konulmasıyla oluşan Türk mutfağına ait bir yemektir. İçli köfte hangi yöreye aittir? İçli köfte hangi ilimize aittir? Detaylar haberimizdedir…

İÇLİ KÖFTE HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Türkiye'de Adana, Bitlis, Osmaniye, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Malatya, Mardin, Diyarbakır, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Yozgat yörelerinde içli köfte yapılır.

İÇLİ KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Dışı için;

1.5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 çay bardağı irmik

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağından biraz az un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı soğuk su

İçi için;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

300 gr kıyma

3 orta boy soğan

Yarım tatlı kaşığı salça

Yarım demek maydanoz

1 küçük çay bardağı küçük parçalı ceviz (isteğe bağlı)

Tuz

Pul biber

Karabiber (baharatlar ve tuz isteğe göre ayarlanabilir.)

Kızartmak için;

Sıvı yağ

İÇLİ KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR?