İclal Aydın kimdir? Üç Kız Kardeş yazarı İclal Aydın kaç yaşında, nereli? İclal Aydın dizileri ve filmleri

İclal Aydın kimdir sorusunun yanıtı gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor.Ünlü oyuncu, televizyon ve edebiyat dünyasındaki başarıları ile dikkatleri çekmiştir. Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Üç Kız Kardeş dizisindeki rolüyle de dikkat çeken İclal Aydın, magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çekmekte. Peki, İclal Aydın kaç yaşında, nereli? İşte, İclal Aydın dizileri ve filmleri...

İCLAL AYDIN KİMDİR?

İclal Aydın, 14 Eylül 1971 tarihinde Nevşehir'de dünyaya geldi. Memur olan ailesinin görev yeri olan Nevşehir'de doğdu. Bir yaşındayken tayin nedeniyle Ankara'ya taşındılar. İlkokuldan sonra bir süre Elazığ Anadolu Lisesi'nde yatılı okudu. Annesiyle babasının ayrılması nedeniyle yeniden Ankara'ya döndü. Ortaokul ve lise yıllarını yazarak ve tiyatro çalışmaları yaparak geçirdi. Orta üçüncü sınıftan itibaren bir yandan okuyup bir yandan çalışmaya başladı. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı. İkinci sınıfta okulu bırakıp Berlin'e yerleşti. Almanya'da altı yıl profesyonel tiyatroculuk yaptı. Çeşitli sosyal çalışmalara, kurslara katıldı.

Doğum tarihi: 14 Eylül 1971

Kaç yaşında : 50 yaşında

Nereli : Nevşehir

1996 yılında tiyatroyu bırakarak Türkiye'ye döndü. 1997 yılında televizyona geçti. 1997 yılında Ayna grubunun "Ölünce Sevemezsem Seni" klibinde rol aldı. Rol aldığı Sıcak Saatler dizisi çok sevildi. HBB'de gündüz kuşağında, "2'den 4'e" adında, kadınlara yönelik bir program sundu. Bir süre Kanal D'de, 1998-2000 yılları arasında da Radyo D, Radyo Cumhuriyet, Radyo Kent, BRT FM'de program yaptı. Çeşitli dizilerde oynadı. 1999'da Hayat Güzeldir programıyla BRT'ye geçti. Zirvedekiler; 2000 En İyi Sabah Programı ödülünü aldı. Hayat Güzeldir programı için yazdığı günlükleri ve metinleri bir araya getirerek ilk kitabını oluşturdu. Star TV'de yayınlanan İki Aile dizisinde Eda rolünü oynamıştır. 2013'te Kanal D'de yayımlanan Veda dizisinde Behice karakterini canlandırdı. 2014'te ise Arkadaşım Hoşgeldin adlı komedi programında konuk oyuncu oldu. Bunun ardından bir süre O Hayat Benim dizisinde rol aldı. İclal Aydın daha sonra Temmuz 2016'da Show TV'de hafta içi her gün yayınlanan "İclal Aydın'la Yeniden" adlı programın sunuculuğunu yaptı[3] ve program 39 bölüm sürdü.

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