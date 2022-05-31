İclal Aydın kimdir, kaç yaşında? İclal Aydın nereli, kitapları neler? - Haberler

Türk oyuncu, yazar, gazeteci ve sunucu olan İclal Aydın Üç Kız Kardeş isimli kitabının dizi haline gelişinin ardından araştırılan kişiler arasında yerini alıyor. Peki, İclal Aydın kimdir, kaç yaşında? İclal Aydın nereli, kitapları neler? İclal Aydın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İCLAL AYDIN KİMDİR?

İclal Aydın (d. 14 Eylül 1971, Nevşehir), Türk oyuncu, yazar, gazeteci ve sunucu.

İclal Aydın, memur olan ailesinin görev yeri olan Nevşehir'de doğdu. Bir yaşındayken tayin nedeniyle Ankara'ya taşındılar. İlkokuldan sonra bir süre Elazığ Anadolu Lisesinde yatılı okudu. Annesiyle babasının ayrılması üzerine yeniden Ankara'ya döndü. Ortaokul ve lise yıllarını, yazarak ve tiyatro çalışmaları yaparak geçirdi. Orta üçüncü sınıftan itibaren bir yandan okuyup bir yandan çalışmaya başladı. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünü kazandı. İkinci sınıfta okulu bırakıp Berlin'e yerleşti. Almanya'da altı yıl profesyonel tiyatroculuk yaptı. Çeşitli sosyal çalışmalara, kurslara katıldı.

1996 yılında tiyatroyu bırakarak Türkiye'ye döndü. 1997 yılında televizyona geçti. 1997 yılında Ayna grubunun "Ölünce Sevemezsem Seni" klibinde rol aldı. Rol aldığı Sıcak Saatler dizisi çok sevildi. HBB'de gündüz kuşağında, "2'den 4'e" adında, kadınlara yönelik bir program sundu. Bir süre Kanal D'de, 1998-2000 yılları arasında da Radyo D, Radyo Cumhuriyet, Radyo Kent, BRT FM'de program yaptı. Çeşitli dizilerde oynadı. 1999'da Hayat Güzeldir programıyla BRT'ye geçti. Zirvedekiler; 2000 En İyi Sabah Programı Ödülü'nü aldı. Hayat Güzeldir programı için yazdığı günlükleri ve metinleri bir araya getirerek ilk kitabını oluşturdu. 2006-2008 yılları arasında Star TV'de yayınlanan İki Aile dizisinde Eda rolünü oynamıştır. 2012 yılında Kanal D'de yayımlanan Veda dizisinde Behice karakterini canlandırdı. 2014'te ise Arkadaşım Hoşgeldin adlı komedi programında konuk oyuncu oldu. Bunun ardından bir süre O Hayat Benim dizisinde rol aldı. İclal Aydın daha sonra Temmuz 2016'da Show TV'de hafta içi her gün yayınlanan "İclal Aydın'la Yeniden" adlı programın sunuculuğunu yaptı ve program 39 bölüm sürdü. 2018 yılında ise TRT 1'de yayımlanan Ege'nin Hamsisi dizisinde rol almıştır. Günümüzde ise Kanal D ekranlarında aynı isimli romanı olan Üç Kız Kardeş dizisinde rol almaktadır.

ÖZEL YAŞAMI

Dört kere evlenen Aydın'ın, Kemal Başbuğ'dan Zeynep Lal adında bir kızı vardır. Boşanmış olduğu üçüncü eşi ise Tuna Kiremitçi'dir.

İCLAL AYDIN'IN YER ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

2022 - Üç Kız Kardeş (TV Dizisi - Kendi kitabından uyarlama)

2014 - 2015 - O Hayat Benim (Hasret) (TV Dizisi)

2014 - Arkadaşım Hoşgeldin (Kendisi) (Tv Programı)

2012 - Gına (TV Dizisi)

2012 - Göç Zamanı (Zehra) (TV Dizisi)

2012 - Aşkın Halleri (Asiye) (TV Dizisi)

2009 - Haneler (Kendisi) (TV Dizisi)

2009 - Güldünya (Canan) (TV Dizisi)

2006 - İki Aile (Eda Aydeniz/Karaman) (TV Dizisi)

2005 - Organize İşler (Hilal) (Sinema Filmi)

2004 - Avrupa Yakası (TV Dizisi)

2003 - Vizontele Tuuba (Reyhan ) (Sinema Filmi)

2001 - Dedem, Gofret ve Ben (Ayfer) (TV Dizisi)

2000 - Zor Hedef (Bahar) (TV Dizisi)

2000 - Yarın Geç Olmayacak (TV Filmi)

2000 - Vizontele (Reyhan) (Sinema Filmi)

1998 - Sıcak Saatler (Melek) (TV Dizisi)

1995 - Mirasyediler (Ayla) (TV Dizisi)

1995 - Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

İCLAL AYDIN'IN KİTAPLARI

2001 - Hayat Güzeldir

2003 - Bitmiş Aşklar Emanetçisi

2004 - Yaz Bitmesin

2005 - Gördüğüme Sevindim

2009 - Evlerin Işıkları Bir Bir Yanarken

2013 - Aşk ve Acı

2013 - Bir Cihan Kafes

2018 - Üç Kız Kardeş

2019 - Kalbimin Can Mayası

2019 - Unutursun

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