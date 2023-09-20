Ünlü oyuncu İclal Aydın'ın rol aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde şok bir gelişme yaşandı. Dizide Nesrin karakterini canlandıran Aydın'ın diziden ayrılacağı iddiaları gündeme geldi. Peki, İclal Aydın diziden ayrılacak mı? Üç Kız Kardeş dizisi Nesrin öldü mü? İşte detaylar...

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Üç Kız Kardeş dizisinde rol alan İclal Aydın diziden ayrılacağı yönünde haberler gündeme geldi. Üç Kız Kardeş Nesrin öldü mü merak konusu oldu. Peki, İclal Aydın diziden ayrılacak mı? Üç Kız Kardeş dizisi Nesrin öldü mü? Detaylar haberimizde...

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM NE OLDU?



İCLAL AYDIN DİZİDEN AYRILACAK MI?

İclal Aydın diziden ayrılacağı yönünde haberler gündeme geldi. İclal Aydın dizideki Nesrin karakterine hayat vermeye devam etmektedir.