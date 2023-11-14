İçişleri'nde 'operasyon' mesaisi! Bakan Yerlikaya toplantıyı yönetti: Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkogüç, Kafes, Kahramanlar, Kalkan, Mercek, Sibergöz, Mengene, Çengel, Çember ve Kıskaç operasyonlarımızın değerlendirilmesi başta olmak üzere güvenlik, istihbarat ve koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik." paylaşımında bulundu. Bakan Yerlikaya, "Terör ve iş birlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Narkogüç, Kafes, Kahramanlar, Kalkan, Mercek, Sibergöz, Mengene, Çengel, Çember ve Kıskaç operasyonlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

"Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve ilgili birim yöneticilerimizin katılımıyla Narkogüç, Kafes, Kahramanlar, Kalkan, Mercek, Sibergöz, Mengene, Çengel, Çember ve Kıskaç Operasyonlarımızın değerlendirilmesi başta olmak üzere Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik." ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya, "Terör ve iş birlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." dedi.

"CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Yerlikaya, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Limanlarımızın güvenliği, ruhsatsız silahlar, yakalama kararı olanların adalete teslim edilmesi konularında da canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bu büyük mücadeleyi canlarını hiçe sayarak sürdüren, operasyonları gerçekleştiren kolluk güçlerimizin her birine aziz milletimiz adına teşekkür ediyorum."