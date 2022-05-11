İçişleri Bakanlığı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu! Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ne açıklama yaptı?

İçişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Başkanlığı, son dönemlerde sığınmacılar ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Duyuru dilekçeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı. Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ne açıklama yaptı? Detaylar haberimizdedir…

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÜMİT ÖZDAĞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı tarafından suç duyurusunda bulunan dilekçede,"Söz konusu açıklamaların, halkı yabancılara karşı kin ve tahrike yönlendirdiği, demokratik toplum gerekleri ile bağdaşmayan, kamu barışını, kamu düzenini ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek mahiyette olduğu açıktır." değerlendirmesine yer verildi.

ÜMİT ÖZDAĞ SIĞINMACILARA YÖNELİK NE AÇIKLAMA YAPTI?

Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın yanı sıra yazılı ve görsel medyaya yansıyan değerlendirmelerine yer verilen dilekçelerde, sığınmacılar üzerinden toplumsal barış ve huzurun hedef alındığı belirtti. Bunun beraberinde, Ümit Özdağ'ın açıklamalarının basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı savunulan dilekçelerde, "Söz konusu açıklamaların, halkı yabancılara karşı kin ve tahrike yönlendirdiği, demokratik toplum gerekleriyle bağdaşmayan, kamu barışını, kamu düzenini ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek mahiyette olduğu açıktır."değerlendirmesine yer verildi.

Dilekçelerde, Ümit Özdağ hakkında, savcılık makamınca resen tespit edilecek suçlardan dava açılması talebinde bulunuldu.

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