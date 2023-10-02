İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristlerin aracından cephanelik çıktı

Ankara'da, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki bombalı terör saldırısı girişimine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının engellendiği yerde yapılan incelemelerde çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmatın bulunduğu tespit edildi. Bakanlık, saldırı girişiminin engellendiği yerde yapılan incelemelerde ele geçirilen silah ve mühimmat bilgisini de paylaşarak, "9.700 gram RDX ihtiva eden C-4 patlayıcı madde, 3 adet el bombası, 1 adet roketatar, 1 adet Glock marka susturucu takılı tabanca, 1 adet Blow marka tabanca, 1 adet M-4 marka Karabina uzun namlulu silah, 1 adet AK-47 marka uzun namlulu silah ele geçirilmiştir" dedi.

YARALI POLİSLERİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "01.10.2023 tarihinde saat 09.26'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı girişine araçla gelen (2) terörist tarafından saldırı girişiminde bulunulmuştur. Girişim, kahraman polislerimiz tarafından engellenmiştir. Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist, güvenlik güçlerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan çalışmalarda, teröristlerden birinin kimliği belirlenmiş; BTÖ (PKK) üyesi olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Olayda yaralanan iki kahraman polis memurumuzun tedavileri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlık, saldırı girişiminin engellendiği yerde yapılan incelemelerde ele geçirilen silah ve mühimmat bilgisini de paylaşarak, "9.700 gram RDX ihtiva eden C-4 patlayıcı madde, 3 adet el bombası, 1 adet roketatar, 1 adet Glock marka susturucu takılı tabanca, 1 adet Blow marka tabanca, 1 adet M-4 marka Karabina uzun namlulu silah, 1 adet AK-47 marka uzun namlulu silah ele geçirilmiştir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

"MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

İçişleri Bakanlığının açıklamasının devamında şunlar kaydedildi: "Teröristlerce katledilen Mikail Bozlağan'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileriz. Terör girişimi eyleminde yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyoruz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir."