2022 yılı 4/B sözleşmeli personel alımı sözlü sınavı ne zaman olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı personel alımı sözlü sınav ne zaman ve İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı soruları gündeme geliyor. İçişleri Bakanlığı personel alımı sözlü sınav ne zaman? İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar; sözlü sınav tarih/saat/yer bilgisini 25 Temmuz 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı/e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler" başlığı altında yer alan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden takip edebileceklerdir. Sınav ile ilgili bilgilendirmeler için adaylara ayrıca herhangi bir yazılı bildirim yapılmayacaktır.

2022 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü Sınavının Tarih/Saat/Yer Bilgisine İlişkin Duyuru

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere toplam 3.546 adet personel alımı yapılacağı ilan edilmiş ve başvurular, 17-21 Haziran 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınmıştır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar; sözlü sınav tarih/saat/yer bilgisini 25 Temmuz 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı/e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler" başlığı altında yer alan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden takip edebileceklerdir. Sınav ile ilgili bilgilendirmeler için adaylara ayrıca herhangi bir yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Adayların sözlü sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Bakanlığımız web sayfasında yayımlanan duyurular ile E-devlet üzerinden "Başvurularım" sekmesinde durum bilgisinin takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

İlgili adaylara ilanen duyurulur.