Seçim sonrasında gerçekleşen kabine değişikliğiyle birlikte İçişleri Bakanlığı bakan yardımcılarında da değişiklikler yaşandı. İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları kim oldu? Atamalar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi tarafından resmiyet kazandı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni İçişleri Bakan yardımcısı kim?

İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları kim oldu, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Seçim sonrasında gerçekleşen kabine değişikliğiyle birlikte bakan yardımcılarında da değişiklikler yaşandı. Bu atamalar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi tarafından resmiyet kazandı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan atamalar sonucunda, eski AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan İçişleri Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları kim oldu? Yeni İçişleri Bakan yardımcısı kim? İşte, İçişleri Bakanlığı bakan yardımcılarının isimleri...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILARI KİM OLDU?

Seçim sonrasında yapılan kabine değişikliğiyle birlikte bakan yardımcılarında da değişiklikler gerçekleşti. Bu atamalar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile resmiyet kazandı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. İçişleri Bakan Yardımcıları, Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu oldu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN TÜM ATAMALAR

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince 17 bakanlığı yapılan 68 atama ise şu şekilde: