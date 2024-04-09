Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Polis Haftası paylaşımı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Polis Haftası paylaşımı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle paylaşım yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Polis Haftası nedeniyle yaptığı paylaşımda, "10 Nisan 1845 tarihinde kurulan Türk Polis Teşkilatımız dev bir çınar gibi. Gölgesi dahi huzur veriyor. Kahraman polislerimiz 179 yıldır halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için terör örgütleriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla canla başla mücadele ediyor, etmeye de devam edecek. Çünkü Türk polisi güçlüdür. Güvenilirdir. Özverilidir. Korkusuzdur. Cesurdur ve vicdanı olmayanların karşısındadır. 179 yılda şanlı Türk Polis Teşkilatımızda görev yapan ve artık ebediyete irtihal eden emniyet güçlerimize, kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Fedakar gazilerimize afiyetler diliyorum. 10 Nisan Polis Haftası kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

İçişleri Bakanı Polis Haftası Kamu Genel Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Ankara bayram namazı saat kaçta 2024? Ankara bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı İstanbul bayram namazı saat kaçta 2024? İstanbul bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 9-10 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 9-10 Nisan BAYRAMDA HAVA DURUMU nasıl olacak? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 10 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 10 Nisan Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Nisan günün maçları nereden izlenir? Mersin bayram namazı saat kaçta 2024? Mersin bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Hatay bayram namazı saat kaçta 2024? Hatay bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Bahar yeni bölüm izle! Bahar dizisi 8. bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu?
title