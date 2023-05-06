İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerli otomobil Togg'un fotoğraflarını paylaştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen yerli otomobil Togg'un fotoğrafları Bakan Süleyman Soylu tarafından Twitter'da paylaşıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen yerli otomobil Togg'un fotoğraflarını Twitter'da paylaştı.

Bakan Soylu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde kullanılacak olan yerli otomobil Togg'un fotoğraflarını Twitter'da paylaştı. Soylu, "Yerli ve milli gururumuz Togg, Emniyet'imize yakıştı mı, yakıştı" ifadelerini kullandı.