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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mitinge motosikletle gitti

Genel Haberleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST'e katıldı. Bakan Soylu, daha sonra Zeytinburnu'ndaki programa yetişmek için motosiklete binerek miting alanına gitti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e katıldı. Burada gençler ve ziyaretçiler ile bir araya gelen Bakan Soylu alandaki stantları ziyaret etti. Bakan Soylu daha sonra Zeytinburnu'ndaki mitinge katılmak üzere yola çıktı.

TRAFİK NEDENİYLE MOTOSİKLETLE MİTİNGE GİTTİ

Trafik nedeniyle programa yetişmek isteyen Bakan Süleyman Soylu, motosiklete binerek miting alanına gitti. Miting alanına motosiklet ile gelen Bakan Soylu'yu gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bakan Soylu'nun fotoğrafları;

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mitinge motosikletle gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mitinge motosikletle gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Mustafa Kemal Atatürk Süleyman Soylu Zeytinburnu Genel Güncel Haberler

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