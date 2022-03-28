İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi

Muhalefete seslenen Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu, ilk 6'lı masa toplantısından sonra, beraber oluşturduğunuz bildiriyi hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdin? Bunu açıkla" dedi.

Programın sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon bağlantısı gerçekleştirdi

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen İlçe Danışma Meclisi programına katıldı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Soylu muhalefete seslendi, "Kılıçdaroğlu, ilk 6'lı masa toplantısından sonra, beraber oluşturduğunuz bildiriyi hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdin? Biraz edebin varsa bunu açıkla" dedi. Ayrıca programın sonunda gençlerin isteğini kırmaya Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefon ile aradı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen, partisinin İlçe Danışma Meclisi programına katıldı. Programa AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Harun Özer, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Partili yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından katılımcılara, AK Parti'nin 20'nci yılına özel hazırlanan slayt gösterisi izletildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'ye, engelli bir vatandaşın çizdiği kendi portresi takdim edildi. AK Partili gençlerin yoğun isteği üzerine Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefon ile aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda yaptığı, 'Hamsileri yediniz, kalanları bize gönderdiniz' esprisi gülüşmelere neden oldu.

Muhalefete seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bunlar Türkiye'yi yönetmeye talip oluyorlar. 6'lı bir masa kurmuşlar. Buradan Kılıçdaroğlu'na ve 6'lı masadaki diğerlerine bir söz söylemek istiyorum. Kılıçdaroğlu, biraz doğruysan, dürüstsen, bu millete ait en ufak bir inancın varsa ilk 6'lı masa toplantısından sonra sen beraber oluşturduğunuz hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdin? Biraz edebin varsa bunu açıkla. Eğer kendilerine biraz saygıları varsa o masadaki diğer 5 kişi de Kılıçdaroğlu'na, 'Bizden sonra hangi temsilcinle bunu bir büyükelçiliğe gönderdin ve bunu düzelttirdin?' diye sorsunlar" dedi.

'Bu ülke 'Acaba ben Batı'ya nasıl uşaklık yaparım' diyenleri de, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı da görmüştür'

"Bu ülke büyükelçilere beline kadar eğilip onların efendilerine uşaklık yapanları çok görmüştür. Bu ülke Avrupa'nın, Amerika'nın tezgahlarıyla vesayet kuranları çok görmüştür. Bu ülke, bu ülkenin birliğini ve beraberliğini bozmak için elinden gelenleri yapanları çok görmüştür. Bu ülke, 'Acaba ben Batı'ya nasıl uşaklık yaparım?' diyenleri çok görmüştür. Bir de milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmüştür" diye konuştu.