28 Mayıs seçiminde bir kez daha cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 yılına kadar sürdüreceği görevi resmen başlıyor. Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etmek üzere Meclis'e geldi. Bakanların da bugün belli olacak. Peki, İçişleri Bakanı kim oldu? Yeni İçişleri Bakanı kim, belli oldu mu?

İçişleri Bakanı kim oldu? merak ediliyor. eçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de Devlet Bahçeli'den mazbatasını aldıktan sonra kürsüye çıkarak yemin etti. Bu akşam belli olacak olan yeni bakanlar ise merak ediliyor. Peki, İçişleri Bakanı kim oldu? Yeni İçişleri Bakanı kim, belli oldu mu?

İÇİŞLERİ BAKANI KİM OLDU?

Yeni kabine henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı konukları onuruna saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek sonrasında kameraların karşısına geçecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminin kabinesini kamuoyuyla paylaşacak.