Ankara'da kabine tahminleri yapılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanlığı için tercihinin MHP'li ve milliyetçi aday yerine Milli Görüş'e yakın bir isim olacağı konuşuluyor. Peki, İçişleri Bakanı kim oldu, yemin etti mi? Yeni kabinede İçişleri Bakanı kim olacak, yemin töreni ne zaman?

Yeni kabineye ilişkin tahminler nedeniyle Ankara'da hareketli günler yaşanıyor. En çok üzerinde konuşulan bakanlıkların başında İçişleri Bakanlığı geliyor. İçişleri Bakanı kim oldu, yemin etti mi? Yeni kabinede İçişleri Bakanı kim olacak, yemin töreni ne zaman?

İÇİŞLERİ BAKANI KİM OLDU, YEMİN ETTİ Mİ?

Ankara'da kabine tahminleri yapılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanlığı için tercihinin MHP'li ve milliyetçi aday yerine Milli Görüş'e yakın bir isim olacağı konuşuluyor.En çok üzerinde konuşulan bakanlıkların başında İçişleri Bakanlığı gelirken yeni ismin kim olacağı henüz netlik kazanmadı.

İÇİŞLERİ BAKANI YEMİN TÖRENİ NE ZAMAN?

Yeni İçişleri Bakanı henüz açıklamadığı için yemin öreni konusunda henüz tarih belli olmadı.

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