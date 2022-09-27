Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden "affını" istediği iddiası büyük yankı uyandırdı. Soylu cephesinden iddialara ilişkin henüz bir açıklama olmamasına rağmen konuyla ilgili sosyal medyada kısa süre içerinden binlerce tweet atıldı. Peki, İçişleri Bakanı istifa mı etti? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa mı etti? İstifa iddiası doğru mu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa mı etti? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden "affını" istediği iddiası büyük yankı uyandırdı. Soylu cephesinden iddialara ilişkin henüz bir açıklama olmamasına rağmen konuyla ilgili sosyal medyada kısa süre içerinden binlerce tweet atıldı. Peki, İçişleri Bakanı istifa mı etti? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa mı etti? İstifa iddiası doğru mu? İşte detaylar...

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU İSTİFA MI ETTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Ancak sosyal medyada iddianın dillendirilmesinden sonra kısa süre içerisinde 20 binin üzerinde tweet atıldı.

DAHA ÖNCE DE İSTİFA KARARI ALMIŞTI

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl önce ilk kez sokağa çıkma yasağı ilan edildiği gün olan 10 Nisan'da Türkiye'nin dört bir yanından izdiham görüntüleri gelmişti. Açıklamanın yaklaşık 2 buçuk saat önce yapılması ve detaylı bilgi de verilmemesi nedeniyle halk, marketlere akın etmişti. Bu açıklamanın yasak saatine kısa bir süre kala yapılması nedeniyle Bakan Soylu eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIM BENİ BAĞIŞLASIN"

İçişleri Bakanı Soylu da bunun ardından hata yaptığını belirterek 'affını' istemişti. İstifasını ise şu sözlerle duyurmuştu: "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın... Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık... Allah milletimizi korusun..."

KABUL EDİLMEMİŞTİ

Bakan Soylu'nun bu istifası ise Cumhurbaşkanlığı'ndan dönmüştü. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir" denilmişti.