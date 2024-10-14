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İçişleri bakanı değişecek mi? İçişleri bakanı değişti mi?

İçişleri bakanı değişecek mi? İçişleri bakanı değişti mi?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası kabine değişikliği ihtimali gündeme geldi. Peki, İçişleri bakanı değişecek mi? İçişleri bakanı değişti mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine değişikliğine ilişkin sözleri yayınladığı andan itibaren siyasi kulisler hareketlendi. Peki, İçişleri bakanı değişecek mi? İçişleri bakanı değişti mi?

İÇİŞLERİ BAKANI DEĞİŞECEK Mİ?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, konu ile ilgili olarak;

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Genel başkan yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi, aynı şekilde Kabine'de de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

"Erdoğan'ın açıklamasının iki ayağı var"

Erdoğan'ın açıklamasının iki ayağı olduğunu söyleyen Selvi, şunları kaydetti:

"1, "Genel başkan yardımcılıklarında da değişiklik olabilir" dedi. Bu ne zaman olacak? AK Parti'nin kongre süreci başladı. 2025 yılı nisan-mayıs ayında büyük kongre var. Genel başkan yardımcılıklarının kongreden sonra değişmesi bekleniyor. Önceden kongrede parti yönetimi değişir, ardından da kabine değişikliği yaşanırdı. Bu kez de aynı şekilde olacağı belli değil. Ama genel beklenti o geleneğin sürmesi yönünde. Çünkü parti yönetiminden alınan bazı isimlerin Kabine'de değerlendirilmesi gibi bir yöntem izlenebilir.

2, Erdoğan, uzun süredir Kabine'de geniş çaplı değişiklikler yapmıyor. Seçimlerden sonra yeni Kabine'yi kurarken iki bakan hariç silbaştan yenilemişti. Bu kez köklü bir değişiklik beklentisi yok. Ancak performansından memnun olmadığını düşündüğü isimlerin değişmesi bekleniyor. İhtiyaç olduğunda büyük kongreyi beklemeden, aksayan isimler değişebilir deniliyor."

"Lacivertlerini hazırlayıp bekleyenler var"

Öte yandan Selvi, bir de bakanlık beklentisi içinde olanların kulisleri harekete geçirmesi gibi bir durum söz konusu. Olduğundan bahsettiği yazısında şunları yazdı:

"Lacivertlerini hazırlayıp bekleyenler, telefonumu kimse meşgul etmesin Külliye'den aranırım diye bekleyen var. Hatta son dönemlerde medyada görünür olmak için yoğun bir çaba içine girenler de söz konusu. Öyle ki kim hangi bakanın gitmesini istiyorsa, kim hangi bakanlığa gelmek istiyorsa onun ismini kulislere sızdırıyor. Ama bu aşamada şu bakan gidecek, şu isim bakan olacak diye sağlıklı ve güvenilir bir bilgi yok."

ifadelerini kullandı.

Henüz değişikliklere ilişkin açıklama yapılmadı. Gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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