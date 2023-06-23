İçişleri bakanı Ali Yerlikaya kimdir, nereli? Ali Yerlikaya ve Hamza Yerlikaya akrabamı? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aslen nereli, kaç yaşında?

Kabine'nin bakanlıkları dağıtılırken 21 Haziran sabahı da bakan yardımcıları Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararname ile atandı. Vatandaşların dikkatini çeken bir isim ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu. Süleyman Soylu'nun koltuğunu devralan Yerlikaya merak ediliyor. İçişleri bakanı Ali Yerlikaya kimdir, nereli? Ali Yerlikaya ve Hamza Yerlikaya akrabamı? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aslen nereli, kaç yaşında?