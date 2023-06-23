İçişleri bakanı Ali Yerlikaya kimdir, nereli? Ali Yerlikaya ve Hamza Yerlikaya akrabamı? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aslen nereli, kaç yaşında?
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Kabine'nin bakanlıkları dağıtılırken 21 Haziran sabahı da bakan yardımcıları Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararname ile atandı. Vatandaşların dikkatini çeken bir isim ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu. Süleyman Soylu'nun koltuğunu devralan Yerlikaya merak ediliyor. İçişleri bakanı Ali Yerlikaya kimdir, nereli? Ali Yerlikaya ve Hamza Yerlikaya akrabamı? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aslen nereli, kaç yaşında?
Yeni bakan Ali Yerlikaya merak ediliyor. Peki, İçişleri bakanı Ali Yerlikaya kimdir, nereli? Ali Yerlikaya ve Hamza Yerlikaya akrabamı? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aslen nereli, kaç yaşında? İşte detaylar…
ALİ YERLİKAYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Yerlikaya, 1968 tarihinde Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı.1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu. 1990-2003 yılları arasında Erzin, Felahiye, Derabucak, Hilvan ve Sarıkaya Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.
2003-2004 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, 2004-2007 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevinde bulundu.
Valilik görevleri:
13.12.2007 - 17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valiliği,
23.05.2010 - 09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valiliği,
17.08.2012 - 03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valiliği,
05.03.2015 - 03.11.2018 tarihleri arasında Gaziantep Valiliği ve
26 Ekim 2018 - 3 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul Valiliği görevlerinde bulundu.
İçişleri Bakanı
3 Haziran 2023 tarih ve 2023/284 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İçişleri Bakanlığı görevine atanan Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.
ALİ YERLİKAYA VE HAMZA YERLİKAYA AKRABA MI?
İkili hakkında akraba oldukları yönünde iddialar bulunmaktadır. Ali Yerlikaya Konyalı Hamza Yerlikaya ise Sivaslıdır. Bilinen bir akrabalık bağları tespit edilememiştir.