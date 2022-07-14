İçimizdeki Ateş, Fabrika Yapım imzalı, ilk bölümü 23 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği, senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz'ün kaleme aldığı Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. İçimizdeki Ateş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İçimizdeki Ateş yeni bölüm hangi gün ve saat kaçta başlıyor? Bugün yeni bölüm yok mu?

İÇİMİZDEKİ ATEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İçimizdeki Ateş her Perşembe günü saat 20:00'da ATV'de ekranlara geliyor. Fakat dizinin yeni bölümü bugün saat 21:45 'de başlayacak. Dizi biraz geç başlayacak. Özetsiz yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

BUGÜN İÇİMİZDEKİ ATEŞ YENİ BÖLÜM YOK MU, GEÇ Mİ BAŞLAYACAK?

İçimizdeki Ateş dizisi normalde her Perşembe saat 20:00'da başlıyor. Fakat bugün yani 14 Temmuz Perşembe günü dizi biraz geç başlayacak. İçimizdeki Ateş dizisi bugün özetsiz yeni bölümü ile saat 21:45'de ekranlara gelecek.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar ve Mert'in başı belada

Doğan Yener'e yardım etmek için Erkan Tüzün'ü takip etmeye başlayan Bahar ve Mert, Tüzün'ü evinde ölü bulur. Tam bu sırada polis baskınına uğrayan ikili, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınır.

Doğan Yener'in, Ege'nin hukuk bürosunda kaldığını gördükten sonra ne yapacağı merakla beklenirken; Mert, Doğan Yener'i arar ve başlarının belada olduğunu söyleyip yardım ister.

Hale, TT Holding davası için önemli bir tanık olan Eşref Güner'in nerede olabileceğini çözer ve Ege ile işbirliği yaparak tanığı mahkemeye getirir. Hale, bu hamlesi ile davayı kaybeden Tahsin Tayman'a karşı bir zafer daha kazanmış olur.

TT Holding davasını kazanmanın şerefine, akşam hukuk bürosunun bahçesinde küçük bir parti tertiplenir. Herkes eğlenirken Hale'nin telefonuna Nuran'dan gelen sesli bir mesaj, geceye bomba gibi düşer…