İçimizdeki Ateş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İçimizdeki Ateş dizisi hangi gün yayınlanıyor? Perşembe günü mü?
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Ekranların yeni dizisi İçimizdeki Ateş hangi gün yayınlanıyor merak ediliyor. Dizinin yeni bölümünü gününde izlemek isteyen izleyiciler, İçimizdeki Ateş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İçimizdeki Ateş dizisi hangi gün yayınlanıyor? Perşembe günü mü? aratması yapıyor. İşte detaylar...
İçimizdeki Ateş hangi gün? İçimizdeki Ateş, Fabrika Yapım imzalı, ilk bölümü 23 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği, senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz'ün kaleme aldığı Türk televizyon dizisi. İçimizdeki Ateş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İçimizdeki Ateş dizisi hangi gün yayınlanıyor? Perşembe günü mü?
İçimizdeki Ateş her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.
Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra çalışmaya başladıkları Yener Hukuk Bürosu'nda yolları kesişen dört gencin hikayesini konu alacak dizide, genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu birbirinden son derece farklı geçmişlere sahip avukat adaylarına hayat verecek.
Atakan Hoşgören : Ege Şahin
İpek Filiz Yazıcı : Hale Vural
Burak Sevinç : Doğan Yener
Ceren Benderlioğlu : Tülin Tan
Gizem Arıkan : Bahar Sayın
Demirhan Demircioğlu : Mert Karaman
Hazım Körmükçü : Tahsin