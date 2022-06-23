İçimizdeki Ateş hangi gün? İçimizdeki Ateş, Fabrika Yapım imzalı, ilk bölümü 23 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği, senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz'ün kaleme aldığı Türk televizyon dizisi. İçimizdeki Ateş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İçimizdeki Ateş dizisi hangi gün yayınlanıyor? Perşembe günü mü?

İÇİMİZDEKİ ATEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İçimizdeki Ateş her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ KONUSU NEDİR?

Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra çalışmaya başladıkları Yener Hukuk Bürosu'nda yolları kesişen dört gencin hikayesini konu alacak dizide, genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu birbirinden son derece farklı geçmişlere sahip avukat adaylarına hayat verecek.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Atakan Hoşgören : Ege Şahin

İpek Filiz Yazıcı : Hale Vural

Burak Sevinç : Doğan Yener

Ceren Benderlioğlu : Tülin Tan

Gizem Arıkan : Bahar Sayın

Demirhan Demircioğlu : Mert Karaman

Hazım Körmükçü : Tahsin

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