İçimizdeki Ateş, Fabrika Yapım imzalı, ilk bölümü 23 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği, senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz'ün kaleme aldığı Türk televizyon dizisi. İçimizdeki Ateş konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İçimizdeki Ateş uyarlama mı? İçimizdeki Ateş başrolünde kimler var, oyuncu kadrosu!

İÇİMİZDEKİ ATEŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İçimizdeki Ateş 23 Haziran Perşembe 2022 tarihinde ATV'de ekranlara gelecek.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ KONUSU NE?

Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra çalışmaya başladıkları Yener Hukuk Bürosu'nda yolları kesişen dört gencin hikayesini konu alacak dizide, genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu birbirinden son derece farklı geçmişlere sahip avukat adaylarına hayat verecek.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Atakan Hoşgören : Ege Şahin

İpek Filiz Yazıcı : Hale Vural

Burak Sevinç : Doğan Yener

Ceren Benderlioğlu : Tülin Tan

Gizem Arıkan : Bahar Sayın

Demirhan Demircioğlu : Mert Karaman

Hazım Körmükçü : Tahsin

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