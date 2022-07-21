Tv100'de yer alan habere göre Fabrika Yapım dizisi İçimizdeki Ateş için erken final kararı alındı. Yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği, senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz'ün yazdığı dizinin 5. veya 6. bölümde final yapması bekleniyor. Peki, İçimizdeki Ateş dizisi neden final yapıyor? İçimizdeki Ateş final mi yapıyor? İçimizdeki Ateş son bölümde neler oldu? İçimizdeki Ateş final bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

İÇİMİZDEKİ ATEŞ DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Tv100'de yer alan habere göre Fabrika Yapım dizisi İçimizdeki Ateş için erken final kararı alındı. Yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği, senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz'ün yazdığı dizinin 5. veya 6. bölümde final yapması bekleniyor.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ FİNAL BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TT Holding davasını kazanmanın şerefine hukuk bürosunun bahçesinde tertiplenen küçük partide, Hale'nin telefonuna Nuran'dan gelen sesli mesaj neşeli havayı darmadağın eder.

Doğan Yener, Savcı Koray'dan Erkan Tüzün'ün ölüm raporunun geldiğini ve rapora göre adamın öldürülmüş olduğunu öğrenir. Ayrıca evinde yapılan aramalarda bir alyans ve hediye paketinde çocuk oyuncakları bulunduğunu da öğrenir. Doğan Yener'in şüpheleri onaylanmıştır. Erkan Tüzün'ün katilleri İpek'in katilleridir.

Doğan Yener stajyerlerine bir dava dosyası verir ve hepsini bu dava ile test eder. Testin sonunda iyi olan kazanacak ve bir sonraki davada Doğan Yener'le çalışma fırsatını yakalayacaktır. Bu dava ile ilgili çalışmada herkes kendinden bazı duyguları da masaya bırakır. Kimi çok duygusal, kimi hırslı davranan stajyerlerden hangisi kazanan olacaktır?

İpek'in ve Erkan Tüzün'ün ölümlerinin arkasındaki sır perdesi bu bölümde aralanıyor ve gerçekler gün gibi ortaya dökülüyor.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ KONUSU NEDİR?

Hukuk fakültesinden mezun olmuş avukat adayları Mert, Bahar, Hale ve Ege elemelerden geçerek avukat Doğan Yener ve eşi Tülin Tan'ın yanında staja başlarlar. Staj süresince beladan uzak kalmaları gerekmektedir. Dizi, Doğan ve Tülin'in yol göstericiliği ile hedeflerine ulaşabilme serüvenlerini ve bu yolda neler kazanıp nelerden vazgeçeceklerini konu alıyor.