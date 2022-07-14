İçimizdeki Ateş, Fabrika Yapım imzalı, ilk bölümü 23 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği, senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz'ün kaleme aldığı Türk televizyon dizisi. İçimizdeki Ateş 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İçimizdeki Ateş yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?

İÇİMİZDEKİ ATEŞ 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 4. bölümünün ardından 5. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

İÇİMİZDEKİ ATEŞ KONUSU NE?

Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra çalışmaya başladıkları Yener Hukuk Bürosu'nda yolları kesişen dört gencin hikayesini konu alacak dizide, genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu birbirinden son derece farklı geçmişlere sahip avukat adaylarına hayat verecek.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Avukat adaylarının başı dertte

Ege'nin müthiş planıyla kavga anının videosunu Doğan Yener'e gönderen kişinin kim olduğu ortaya çıkar. Ege stajlarını yakacak videoyu Doğan Yener'den gizlemeye çalışır.

Mert ve Bahar, Doğan Yener'den gizli onun davasına yardımcı olabilmek için iz sürerken başları fena halde belaya girer. Hale, Tahsin'i bir kadınla görür ve hiç zaman kaybetmeden annesine gördüklerini anlatır. Nuran, Tahsin'i takip eder ve onun karanlık yüzünü ortaya çıkaracak bir ipucu yakalar. Diğer yanda Mert ve Bahar, Doğan Yener'den gizli olarak onun davasına yardımcı olabilmek için iz sürer ancak başları fena halde belaya girer.

Doğan ve Tülin'in kızları İpek'in ölümüne sebep olan gerçek katil ortaya çıkacak mıdır? Hale, annesini terk edebilecek mi? Nuran kızını kaybetmemek için Tahsin'den vazgeçebilecek mi? Bahar, Mert'e evlerinin ipotek olduğunu söyleyecek mi? Bu durum ikili arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek?

İÇİMİZDEKİ ATEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar ve Mert'in başı belada

Doğan Yener'e yardım etmek için Erkan Tüzün'ü takip etmeye başlayan Bahar ve Mert, Tüzün'ü evinde ölü bulur. Tam bu sırada polis baskınına uğrayan ikili, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınır.

Doğan Yener'in, Ege'nin hukuk bürosunda kaldığını gördükten sonra ne yapacağı merakla beklenirken; Mert, Doğan Yener'i arar ve başlarının belada olduğunu söyleyip yardım ister.

Hale, TT Holding davası için önemli bir tanık olan Eşref Güner'in nerede olabileceğini çözer ve Ege ile işbirliği yaparak tanığı mahkemeye getirir. Hale, bu hamlesi ile davayı kaybeden Tahsin Tayman'a karşı bir zafer daha kazanmış olur.

TT Holding davasını kazanmanın şerefine, akşam hukuk bürosunun bahçesinde küçük bir parti tertiplenir. Herkes eğlenirken Hale'nin telefonuna Nuran'dan gelen sesli bir mesaj, geceye bomba gibi düşer…

İÇİMİZDEKİ ATEŞ OYUNCULARI

Atakan Hoşgören : Ege Şahin

İpek Filiz Yazıcı : Hale Vural

Burak Sevinç : Doğan Yener

Ceren Benderlioğlu : Tülin Tan

Gizem Arıkan : Bahar Sayın

Demirhan Demircioğlu : Mert Karaman

Hazım Körmükçü : Tahsin