İçimizdeki Ateş, Fabrika Yapım imzalı, ilk bölümü 23 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği, senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz'ün kaleme aldığı Türk televizyon dizisi. İçimizdeki Ateş 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İçimizdeki Ateş yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?

İÇİMİZDEKİ ATEŞ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 2. bölümünün ardından 3. bölüm fragmanı yayınlandı.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

İÇİMİZDEKİ ATEŞ KONUSU NE?

Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra çalışmaya başladıkları Yener Hukuk Bürosu'nda yolları kesişen dört gencin hikayesini konu alacak dizide, genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu birbirinden son derece farklı geçmişlere sahip avukat adaylarına hayat verecek.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Adım gibi eminim ki kızımızın ölümü kaza değil!"

Mert, stajının ilk günü Ceyhun yüzünden başını öyle bir belaya sokmuştur ki kendiyle birlikte arkadaşlarını da tehlikeye atmıştır. Ceyhun kendini kardeşi Mert için feda edecek mi? Banu, ablası Bahar'dan gizlediği kişinin kim olduğunu açıklayacak mı? Ege oteldeki ayrıcalıklarını koruyabilecek mi? Doğan Yener'i çileden çıkaran olayın perde arkasındaki hain kim? Hale Yener & Tan hukuk bürosundan ayrılacak mı? Ekip ofisteki ilk günlerinde bir davayla görevlendirilir. Kendilerini göstermeleri için bulunmaz bir fırsat olan bu dava, genç avukat adayları için sürpriz gelişmeleri beraberinde getirecektir.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ OYUNCULARI

Atakan Hoşgören : Ege Şahin

İpek Filiz Yazıcı : Hale Vural

Burak Sevinç : Doğan Yener

Ceren Benderlioğlu : Tülin Tan

Gizem Arıkan : Bahar Sayın

Demirhan Demircioğlu : Mert Karaman

Hazım Körmükçü : Tahsin