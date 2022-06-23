İçimizdeki Ateş 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İçimizdeki Ateş yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?
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Ekranların sevilen dizisi İçimizdeki Ateş'in bugün 1. bölümü yayınlandı. 1. bölümünün ardından izleyiciler dizinin 2. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediyor. Peki, İçimizdeki Ateş 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İçimizdeki Ateş yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?
İçimizdeki Ateş, Fabrika Yapım imzalı, ilk bölümü 23 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği, senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz'ün kaleme aldığı Türk televizyon dizisi. İçimizdeki Ateş 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İçimizdeki Ateş yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?
Dizinin 1. bölümünün ardından 2. bölüm fragmanı yayınlandı.
İÇİMİZDEKİ ATEŞ 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra çalışmaya başladıkları Yener Hukuk Bürosu'nda yolları kesişen dört gencin hikayesini konu alacak dizide, genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu birbirinden son derece farklı geçmişlere sahip avukat adaylarına hayat verecek.
"Sağlam gelirler, sonra kavga dövüş ayrılırlar..."
Hukuk fakültesinden mezun olmuş Mert, Bahar, Ege ve Hale, adaletin temsilcileri olmak istedikleri bu yolda son adımlarını atıp avukatlık ruhsatı almak için staja başlayacaktır. Bu dört genç için bu yolda gidilmesi gereken tek yer kıdemli avukatlar Doğan ve Tülin'in birlikte kurdukları Yener & Tan Hukuk ofisidir. En iyi olmak için en iyilerle çalışmak ilk hedef olsa da bu hiç de kolay olmaz. Doğan Yener'le çalışabilmek için onun zorlu sınavından geçip birçok rakibi geride bırakmaları gerekmektedir. Hale'nin özgüveni, Ege'nin pratik zekâsı, Mert'in içgüdüleri, Bahar'ın girişkenliği bu sınavı geçmelerine yetecek midir?
Atakan Hoşgören : Ege Şahin
İpek Filiz Yazıcı : Hale Vural
Burak Sevinç : Doğan Yener
Ceren Benderlioğlu : Tülin Tan
Gizem Arıkan : Bahar Sayın
Demirhan Demircioğlu : Mert Karaman
Hazım Körmükçü : Tahsin