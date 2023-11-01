İçim, dünya genelinde tatlı ve serinletici bir lezzet olarak bilinen bir cips markasıdır. Bu kapsamda zaman zaman İçim hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, İçim hangi ülkenin? İçim hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? İçim markası nereye ait?

İçim hangi ülkenin? Sorusu, konu hakkında en çok merak edilenlerden bir tanesi oluyor. Ürünü kullanmakta olan pek çok kişi İçim'in hangi ülkenin ürünü olduğunu merak eder. İçim dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan lezzetli bir cips markasıdır. Peki, İçim hangi ülkenin? İçim hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? İçim markası nereye ait?

İÇİM HANGİ ÜLKENİN?

1996 yılında kurulan Ak Gıda, 2015 yılında uluslararası bir dev olan Groupe Lactalis'e satıldı. Lactalis, Fransa'nın Laval bölgesinde sadece 35 litre süt ile başlayan bir serüvenin ardından büyüyen bir güç haline geldi. Bu birleşik güç, Türkiye'nin 5 farklı bölgesinde bulunan 5 üretim tesisiyle tüketiciye süt, ayran, tereyağı, yoğurt, peynir, krema, kaymak, kefir ve tatlı gibi zengin bir ürün yelpazesi sunarak sağlıklı ve lezzetli süt ve süt ürünleri sunmaya devam ediyor.