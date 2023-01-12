İçi dışı kırmızı elma, son günlerin en çok merak edilen ürünlerinden biri oldu ve hakkında İçi dışı kırmızı elma nedir, nerede yetişir gibi konular emrak edildi. Peki, İçi dışı kırmızı elma nedir, nerede yetişir?

İÇİ DIŞI KIRMIZI ELMA NEDİR, NEREDE YETİŞİR?

Posof 'un savahil (eski Türkçe'de sahil veya ırmak boyu anlamına gelir) köylerinde ve yaygın olarak da Türkgözü köyünde yetişen (bu köyün eski adı Badele'dir) içi ve dışı kırmızı olan elma çeşididir. Bu bölgenin kendine özgü mikroklimaya sahip olması elmanın rengini ve tadını etkilemektedir. Yapılan araştırmalarda Posof ilinde bulunan 26 elma çeşidive bu çeşitlerin farklı versiyonları ile 45 i bulançeşit arasında antosiyanin miktarının en fazla Posof/ Badele elmasında olduğu görülmüştür. Dünya üzerindeki tüm elma çeşitlerinde antosiyonin maddesi sadece kabuk bölgesinde olurken ,Posof/Badele elmasının hem kabuk hem de etli kısmında yüksek miktarda bulunması (İçi Kırmızı elma kabuğunda 100grda 49.1mg,ve meyve etinde 100 gr da35.9 mg) meyvenin antioksidan aktivitesini arttırmakta ve bu elmayı diğer çeşitlerden ayırmaktadır. Antosiyanin maddesi sayılan etkilerine ek olarak insülin miktarını yükselterek kan şekerinin düşmesine yardımcı olmaktadır. Buda bölge halkının bu elmanın şeker hastalığına iyi geldiği yönündeki inançlarını destekler niteliktedir.