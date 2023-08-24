Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde deplasmanına konuk olan temsilcimiz Galatasay'ın 3. golü Fredrik Midtsjoe'den geldi. Norveçli futbolcuya asist'i Icardi yaptı. İşte Icardi yorumları! Mauro Icardi Molde golü yorumları!,

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Molde ile kozlarını paylaştığı maçta 90+3'de Icardi, Fredrik Midtsjoe'ye harika bir asist yaptı. Icardi yorumları! Mauro Icardi Molde golü yorumları!,

ICARDİ YORUMLARI

Mücadelede 1-0 yenik düşen sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda üstünlüğünü koruyamayan temsilcimiz uzatma anlarına 2-2 girdiği maçtan son dakika golüyle 3-2 galip ayrıldı.

Takımın yıldızı Icardi, 90+3'te kaleciyi çalımlayarak müsait pozisyondaki Fredrik Midtsjoe'ye harika bir pas attı. Midtsjoe ise bu ikramı boşa çevirmedi ve boş kaleye topu yolladı.,

GOLÜ KENDİSİ YORUMLADI

Mauro Icardi: "Güzel bir gol attım. Güzel de bir asist oldu. Baktım kaleci öne çıkıyor, Midstjö'ye attım ve golü attık...

"Golü bazen tek dokunuşla, bazen kontrolle de yapmak gerekebiliyor. Bu biraz içgüdü. Ceza sahası içine gelen topu nasıl gol atarım diye düşünmek gerekiyor. Yunus Akgün çok güzel bir pas attı, ben de bunu ancak tek vuruşla atabilirim dedim."

OKAN BURUK YORUMU

Mauro'nun attığı ve attırdığı golle maça damga vurdu. Bu turda takımı adına yapabileceği en iyi şeyi yaptı. Ona teşekkür ediyorum. Bu galibiyette çok emeği var.

RIDVAN DİLMEN

Rıdvan Dilmen: "Mauro İcardi, şimdiye kadar Türkiye liginde izlediğim en iyi forvet. Bunu kimseyle tartışmam bile.."...

NİHAT KAHVECİ

"Icardi, Yunus'u diriltti. O pası gol yapmasa Yunus'u konuşmayız. Icardi bıraktığı yerden yıldızlaşarak devam ediyor. Ben Okan Hoca yerinde olsam 'Icardi varsa sorun yok.' derim. Icardi, ligimize ve hayatımıza renk kattı. Icardi için hazır değil deniyor, böyle hazır olmayan oyuncuya can kurban. Ben de sahada olsam atacağım ilk pas Icardi'ye olur."

MÜJDAT MUSTAFA MURATOĞLU

Spiker Müjdat Mustafa Muratoğlu: "Mauro Icardi'si olan kazanır!"

YABANCI BASIN

Mauro İcardi'nin golü sonrası Fransız spiker :

"Bu adam dünyadan değil, artık buna eminim."