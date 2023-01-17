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İcardi yok mu? 17 Ocak Salı Alanya Galatasaray maçı İcardi neden yok, yedek mi, kadroda yok mu?

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Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası ZTK'da Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilirken özellikle İcardi merak konusu oldu. İcardi hakkında Alanya Galatasaray maçı İcardi neden yok, yedek mi, kadroda yok mu ve İcardi yok mu gibi konular araştırıldı.

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İcardi yok mu? 17 Ocak Salı Alanya Galatasaray maçı İcardi neden yok, yedek mi, kadroda yok mu gibi konular ALanyaspor Galatasaray maçı ile ilgii olarak araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, İcardi yok mu?

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor;

İcardi yok mu? 17 Ocak Salı Alanya Galatasaray maçı İcardi neden yok, yedek mi, kadroda yok mu?

Muhtemel 11'ler

Alanyaspor : Runarsson, Furkan, Fatih, Balkovec, Efkan, Lusamba, Umut, Pedro, Efecan, Ferhat, Hassan

Galatasaray : Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir; Berkan, Midtsjö, Barış, Mertens, Kerem, Gomis

Alanyaspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.

Alanyaspor - Galatasaray maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Alanyaspor - Galatasaray maçı Alanya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Mauro Icardi Galatasaray Gündem Haberler

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