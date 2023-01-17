İcardi yok mu? 17 Ocak Salı Alanya Galatasaray maçı İcardi neden yok, yedek mi, kadroda yok mu?

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası ZTK'da Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilirken özellikle İcardi merak konusu oldu. İcardi hakkında Alanya Galatasaray maçı İcardi neden yok, yedek mi, kadroda yok mu ve İcardi yok mu gibi konular araştırıldı.