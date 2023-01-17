İcardi yok mu? 17 Ocak Salı Alanya Galatasaray maçı İcardi neden yok, yedek mi, kadroda yok mu?
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Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası ZTK'da Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilirken özellikle İcardi merak konusu oldu. İcardi hakkında Alanya Galatasaray maçı İcardi neden yok, yedek mi, kadroda yok mu ve İcardi yok mu gibi konular araştırıldı.
İcardi yok mu? 17 Ocak Salı Alanya Galatasaray maçı İcardi neden yok, yedek mi, kadroda yok mu gibi konular ALanyaspor Galatasaray maçı ile ilgii olarak araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, İcardi yok mu?
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor;
Muhtemel 11'ler
Alanyaspor : Runarsson, Furkan, Fatih, Balkovec, Efkan, Lusamba, Umut, Pedro, Efecan, Ferhat, Hassan
Galatasaray : Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir; Berkan, Midtsjö, Barış, Mertens, Kerem, Gomis
Alanyaspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.
Alanyaspor - Galatasaray maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Alanyaspor - Galatasaray maçı Alanya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.