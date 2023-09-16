Icardi'yi bile gölgede bıraktı! Kerem Aktürkoğlu'nun 30 dakikada yaptıklarının izahı yok
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ve Samsunspor'un karşı karşıya geldiği maçta Kerem Aktürkoğlu adeta bir Ronaldo performansı sergiledi. Yıldız futbolcu, maçın ilk 30 dakikasında attığı iki golle taraftarları büyüledi ve maça damgasını vurdu. Aktürkoğlu'nun bu performansı, büyük beğeni topladı.
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ın sahasında Samsunspor ile kozlarını paylaştığı maça Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. Yıldız futbolcu 29 dakikada attığı 2 şahane golle büyük beğeni aldı.
PERDE ERKEN AÇILDI
Maça hızlı başlayan Galatasaray'da 7. dakikada Mertens'in pasını iyi kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, şahane golle takımını 1-0 öne geçirdi.
YİNE KEREM
Attığı gol sonrası daha da baskılı oynayan sarı-kırmızılılar, bu kez 29. dakikada yine Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından bulduğu golle 2-0 öne geçti.