Icardi'yi bile gölgede bıraktı! Kerem Aktürkoğlu'nun 30 dakikada yaptıklarının izahı yok

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ve Samsunspor'un karşı karşıya geldiği maçta Kerem Aktürkoğlu adeta bir Ronaldo performansı sergiledi. Yıldız futbolcu, maçın ilk 30 dakikasında attığı iki golle taraftarları büyüledi ve maça damgasını vurdu. Aktürkoğlu'nun bu performansı, büyük beğeni topladı.