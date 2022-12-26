Wanda Nara ile yaşadığı fırtınalı ilişkiyi sonlandıran Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin yeni sevgilisi büyük beğeni topladı. Wanda Nara ile ilişkisi ile sürekli gündemde olan Icardi şimdi ise yeni aşkıyla gündemde. Arama motorlarında Icardi yeni sevgilisi kim? Floppy Tesouro kimdir? Floppy Tesouro kaç yaşında, nereli? soruları aratıldı.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi'nin özel hayatı gündemde yer alan konulardan biri. Wanda Nara ile olan iniş çıkışlı ilişkisi ile sürekli yorum alan Icardi şimdilerde ise Arjantinli güzel ile aşk yaşamaya başladı. Merak edilenler arasında ise Icardi yeni sevgilisi kim? Floppy Tesouro kimdir? Floppy Tesouro kaç yaşında, nereli? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

ICARDİ YENİ SEVGİLİSİ KİM?

La Nacion'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Wanda Nara ile ayrıldıktan sonra yeniden bir araya gelmiş ancak ikilinin ilişkisi çok uzun sürmemiş ve yine bitmişti. Arjantinli yıldızın, Arjantinli model Floppy Tesouro ile aşk yaşadığı iddia edildi. Wanda Nara ve Mauro Icardi, Eylül ayında ayrıldıklarını açıklamışlardı. Ayrılık süreci sonrası birbirlerini suçlayıcı ifadeler kullanırken Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte olduğunu duyurmuştu.

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