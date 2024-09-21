Icardi yedek mi, ilk 11'de var mı? GS-FB derbisinde Icardi oynayacak mı?
Derbi maçında Icardi yedek mi? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Icardi'nin durumu merak ediliyor. Süper Lig'in 6. haftasında dev maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak. Icardi'nin yedekte mi kalacağı yoksa ilk 11'de mi yer alacağı merakla bekleniyor. Peki, Icardi yedek mi, ilk 11'de var mı? GS-FB derbisinde Icardi oynayacak mı?
Icardi yedek mi, ilk 11'de var mı? GS-FB derbisinde Icardi oynayacak mı? Derbi öncesi Mauro Icardi gelişmesi yaşandı. Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde Mauro Icardi kadroda var mı, yok mu merak ediliyor. Mauro Icardi yedek mi? GS-FB ilk 11'ler!
DERBİDE ICARDI YEDEK Mİ?
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Galatasaray'ın yedek kadrosu açıklandı.
İşte derbide Galatasaray yedek kadro:
Günay, Sallai, Kerem, Icardi, Berkan, Jelert, Nelsson, Batshuayi, Efe, Metehan
GALATASARAY-FENERBAHÇE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.
İKİ TAKIMIN DURUMU
Süper Lig'de 5 maçta 5 galibiyete elde eden sarı-kırmızılı ekip, 15 puanla sıralamasının en üst basamağında yer alıyor. Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor.