Icardi yedek mi, ilk 11'de var mı? GS-FB derbisinde Icardi oynayacak mı?

Icardi yedek mi, ilk 11'de var mı? GS-FB derbisinde Icardi oynayacak mı? Derbi öncesi Mauro Icardi gelişmesi yaşandı. Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde Mauro Icardi kadroda var mı, yok mu merak ediliyor. Mauro Icardi yedek mi? GS-FB ilk 11'ler!

DERBİDE ICARDI YEDEK Mİ?

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Galatasaray'ın yedek kadrosu açıklandı.

İşte derbide Galatasaray yedek kadro:

Günay, Sallai, Kerem, Icardi, Berkan, Jelert, Nelsson, Batshuayi, Efe, Metehan

GALATASARAY-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de 5 maçta 5 galibiyete elde eden sarı-kırmızılı ekip, 15 puanla sıralamasının en üst basamağında yer alıyor. Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor.