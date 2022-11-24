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İcardi Wanda Nara barıştı mı? Wanda Nara Mauro İcardi neden ayrılmıştı? İcardi Wanda Nara ayrılık sebebi ne?

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İcardi Wanda Nara barıştı mı? Wanda Nara Mauro İcardi neden ayrılmıştı? İcardi Wanda Nara ayrılık sebebi ne?

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın ilişkisi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından İcardi Wanda Nara barıştı mı? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, İcardi Wanda Nara barıştı mı? Wanda Nara Mauro İcardi neden ayrılmıştı? İcardi Wanda Nara ayrılık sebebi ne? İşte detaylar...

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Geçtiğimiz ay ilişkilerini sonlandırdıklarını duyuran İcardi ve Wanda Nara çifti son yaptıkları paylaşım ile tekrardan gündeme geldi. Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi sosyal medya hesabından Wanda Nara ile fotoğrafını paylaştı. İcardi'nin paylaşımı sonrasında ikilinin ilişkisi merak konusu oldu. Peki, İcardi Wanda Nara barıştı mı? Wanda Nara Mauro İcardi neden ayrılmıştı? İcardi Wanda Nara ayrılık sebebi ne? Detaylar haberimizde...

İCARDİ WANDA NARA BARIŞTI MI?

Wanda Nara ile ayrılıkları gündemde olan Icardi sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri fotoğraflarını paylaştı. Icardi Instagram hesabından fotoğraflarını paylaşarak, "Hayatımın kadını değil, hayatım bir kadına dönüştü. Disney hikayelerinin de ikinci sezonları var. Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

İcardi Wanda Nara barıştı mı? Wanda Nara Mauro İcardi neden ayrılmıştı? İcardi Wanda Nara ayrılık sebebi ne?

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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