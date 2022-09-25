Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın yeni transferi olan Mauro İcardi ile eşi Wanda Nara'nın ayrıldığı duyurulmuştu. İnstagram hesabından ayrılığı duyuran Wanda Nara'nın eski eşi ile takipleşmesinin ardından ikilinin kesin ayrıldığı düşünülmüştü. Icardi'nin instagram paylaşımı ise yeni iddialar ortaya çıkardı. İcardi Wanda Nara barıştı mı? İcardi Wanda Nara paylaşımı ne?

İcardi Wanda Nara barıştı mı? sorusu gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ayrıldığını duyuran çift şimdi ise yeni instagram paylaşımı ile barıştıklarına dair iddialar ortaya attı. Merakla araştırılan konu olan Icardi Wanda Nara barıştı mı? sorusu gündemde yer alıyor. İcardi Wanda Nara barıştı mı? İcardi Wanda Nara paylaşımı ne?

İCARDİ WANDA NARA BARIŞTI MI?

Wanda Nara ile ayrılıkları gündemde olan Icardi şimdi ise yeni instagram paylaşımı ile barıştıklarını duyurdu. Daha önceden ayrılığını instagram üzerinden duyuran çift barışmalarını da instagram üzerinden takipçileri ile paylaştı. Eşi Wanda Nara ile görüntülü konuşmasından bir görüntü paylaşarak ve kalp emojisi kullanarak barıştıklarını duyurdu. Icardi'nin instagram paylaşımı haberimizde yer alıyor.

İCARDİ İNSTAGRAM PAYLAŞIMI!

WANDA NARA KİMDİR?

Wanda Nara (9 Aralık 1986 doğumlu) Arjantinli bir aktris , çekici model , şovmen ve futbol menajeridir . İlk olarak 2008'den 2013'e kadar Maxi López ile evlendi, ardından 2014'te Mauro Icardi ile evlendi;profesyonel kariyeri ve kişisel hayatı nedeniyle uluslararası basının ilgisini çeken popülerlik kazandı . Aynı zamanda Arjantinli bir model ve şovmen olan Zaira Nara , onun küçük kız kardeşidir. Nara , 2005-2006 yaz tiyatro sezonunda Humor en Custodia revüsünde ikinci bir vedette olarak resmen sahneye çıktı . 2006-2007 yaz tiyatro sezonunda, Nara, Jorge Corona'nın Kral Corona revüsünde bir vedetteydi : ancak , komedyen ve karısı Nara'nın taciz ettiği iddiasıyla iki ay sonra revüden ayrıldı (ki bu skandaldan sonra). ona dedikodu dergilerinde ün kazandırdı) Showmatch'in Ağustos-Aralık 2007'de yayınlanan Patinando por un sueño'su ile yarışmacı ve soubrette olarak bir sözleşme imzaladı. 2009'un sonlarında El Musical de tus Sueños'a katıldı.bir yarışmacı arşivleme başarısı olarak ve Mayıs 2011'de Nara'nın o zamanki kocası Maxi López ile İtalya'ya gitmek için ayrıldığı ve yerini kız kardeşi Zaira alan Bailando 2011'de yarışmacı oldu .