Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın yeni transferi olan Mauro İcardi ile eşi Wanda Nara'nın ayrıldığı duyurulmuştu. İnstagram hesabından ayrılığı duyuran Wanda Nara'nın eski eşi ile takipleşmesinin ardından ikilinin kesin ayrıldığı düşünülmüştü. Icardi'nin instagram paylaşımı ise yeni iddialar ortaya çıkardı. İnstagram hesabından anket düzenleyen İcardi gündem oldu. İcardi Wanda Nara anketi ne? İcardi Wanda Nara anketinde ne yazıyor? İcardi Wanda Nara paylaşımı ne?

Icardi ile Wanda Nara barıştı! Yıldız golcünün paylaşımına en çok Galatasaraylılar sevindi

İcardi Wanda Nara anketi ne? Sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde ayrılıklarını instagram hesabından Wanda Nara duyurmuştu. Şimdi ise İcardi sosyal medya hesabında Wanda Nara ile ilgili bir anket paylaştı. İcardi Wanda Nara anketi ne? İcardi Wanda Nara anketinde ne yazıyor? İcardi Wanda Nara paylaşımı ne?

İCARDİ WANDA NARA ANKETİ NE?

İnstagram hesabından Wanda Nara'nın İcardi'yi görüntülü olarak araması üzerine İcardi, arama ekranını ekran görüntüsü alarak instagram hesabından paylaşmıştı. Paylaşımın altına ise "açayım mı? açmayayım mı?" olarak anket ekledi. Herkesin gündeminde yer alan anket kısa sürede gündem oldu.

İCARDİ WANDA NARA BARIŞTI MI?

Wanda Nara ile ayrılıkları gündemde olan Icardi şimdi ise yeni instagram paylaşımı ile barıştıklarını duyurdu. Daha önceden ayrılığını instagram üzerinden duyuran çift barışmalarını da instagram üzerinden takipçileri ile paylaştı. Eşi Wanda Nara ile görüntülü konuşmasından bir görüntü paylaşarak ve kalp emojisi kullanarak barıştıklarını duyurdu.