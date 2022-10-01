İcardi ve Yusuf Demir maçta yok mu, neden yok, sakatlandı mı? 1 Ekim 2022 Adana Demirspor - Galatasaray maçınca Icardi ilk 11 niye yok?

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Maçta ilk dakikalar oynanırken Galatasaray'da ilk 11'de İcardi ve Yusuf Demir neden maçta yok merak edildi. Peki, İcardi ve Yusuf Demir maçta yok mu, neden yok, sakatlandı mı? 1 Ekim Adana Demirspor - Galatasaray maçınca Icardi ilk 11 niye yok? İşte detaylar...