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İcardi ve Yusuf Demir maçta yok mu, neden yok, sakatlandı mı? 1 Ekim 2022 Adana Demirspor - Galatasaray maçınca Icardi ilk 11 niye yok?

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İcardi ve Yusuf Demir maçta yok mu, neden yok, sakatlandı mı? 1 Ekim 2022 Adana Demirspor - Galatasaray maçınca Icardi ilk 11 niye yok?

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Maçta ilk dakikalar oynanırken Galatasaray'da ilk 11'de İcardi ve Yusuf Demir neden maçta yok merak edildi. Peki, İcardi ve Yusuf Demir maçta yok mu, neden yok, sakatlandı mı? 1 Ekim Adana Demirspor - Galatasaray maçınca Icardi ilk 11 niye yok? İşte detaylar...

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Galatasaray'ın ilk 11'inde İcardi'nin olmaması futbol severler tarafından merak edildi. Peki, İcardi ve Yusuf Demir maçta yok mu, neden yok, sakatlandı mı? 1 Ekim Adana Demirspor - Galatasaray maçınca Icardi ilk 11 niye yok? İcardi kadroda yok mu? Yusuf Demir kadroda neden yok? Ayrıntılar sizlerle...

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 1 Ekim Cumartesi saat 20:00 'da başlayacak. Maç BeinSports ekranlarında yayınlanacak.

Adana Demirspor (Muhtemel): Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Yusuf Sarı, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Midtsjö, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

Galatasaray'da hafif sakatlığı bulunan Mauro Icardi kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray'da hafif sakatlığı bulunan Yusuf Demir kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Mauro Icardi Galatasaray Yusuf Demir Gündem Spor Haberler

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