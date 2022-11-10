İcardi ve Devrim Özkan sevgili mi? Devrim Özkan sevgilisi kim?

İcardi ve Devrim Özkan sevgili mi? Sosyal medyada İcardi Devrim Özkan sevgili oldular iddiası gündem olmuştu. Peki bu iddia nereden çıktı? İcardi Devrim Özkan sevgili mi? Devrim Özkan sevgilisi kim? İşte detaylar...

İCARDİ VE DEVRİM ÖZKAN SEVGİLİ Mİ?

İcardi ile Wanda Nara geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını açıklamışlardı. Wanda Nara'nın sözleri şu şekildeydi: "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum."

İngiliz basınında yer alan bir iddiaya göre Devrim Özkan ile İcardi aşk yaşıyor. İngiliz basınından The Sun'ın haberinde "29 yaşındaki Icardi'nin şimdi de Türk oyuncu Devrim Özkan ile birlikte olduğu konuşuluyor. Arjantinli, Devrim Özkan ile el ele görüntülendi." ifadeleri yer aldı.

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Devrim Özkan, 2 Eylül 1998 tarihinde dünyaya geldi ve aslen Muğlalıdır. Devrim Özkan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı 2. sınıfta eğitimini sürdürmektedir. Güzel oyuncu ilk olarak Rüya dizisiyle dikkatleri üstüne çekti. Daha sonra Vuslat ve Ramo dizisiyle yükselişini sürdüren Devrim Özkan, şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki oyunculuğuyla beğenileri topluyor. Oyuncu Devrim Özkan 23 yaşındadır.

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