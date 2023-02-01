İcardi Ümraniye golleri izle! (VİDEO) İcardi Panenka golü ve kafa golü izle!

Ümraniyespor maçında iki kez geriye düşen Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı ve Mauro Icardi(2) kaydetti. Liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti. İcardi Ümraniye golleri izle! İcardi Panenka golü ve kafa golü izle!

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Attığı gollerden sonra statta çalan şarkı Icardi'yi mest etti: Çok hoşuma gidiyor

Galatasaray'ın 3-2 kazandığı karşılaşmayı değerlendiren Mauro Icardi "İlk yarı daha zordu. Çok şans kaçırdık. Kazandığımız için çok mutluyuz. Maç maç devam edeceğiz. Kazanmaya devam etmek istiyoruz." dedi. İcardi Ümraniye golleri izle! İcardi Panenka golü ve kafa golü izle!

İCARDİ ÜMRANİYE GOLLERİ İZLE!

Galatasaray'ın galibiyetinde önemli rol oynayan yıldız futbolcu, Performansı ve golleriyle ilgili de açıklama yaptı. Arjantinli yıldız "Bir forvetin görevi gol atmaktır. Takım, oyunu kurduktan sonra bana golü atmak düşüyor. Biraz da şanslı olduğumu düşünüyorum, golleri atıyorum." dedi.

"'Aşkın Olayım' şarkısını dinliyor musun?" sorusunu da yanıtlayan Icardi "'Aşkın Olayım' şarkısını gollerimden sonra duyuyordum, şarkıyı dinlemeyi seviyorum. Şarkıyı takımla, taraftarımla birlikte söylemek çok hoşuma gidiyor." açıklamasını yaptı.

İcardi gollerini izlemek için beiNSport kurumsal sayfasını ziyaret edebilirsiniz.