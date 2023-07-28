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Icardi uçak kodu ne? Icardi uçak haritası CANLI takip nasıl yapılır?

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Galatasaray'da Mauro Icardi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, İcardi ne zaman gelecek? Zalgiris maçında oynayacak mı? İşte, detaylar…

Galatasaray taraftarının bekleyişi son buluyor! Icardi, yarın akşam İstanbul'daGalatasaray taraftarının bekleyişi son buluyor! Icardi, yarın akşam İstanbul'da

Galatasaray'dataraftarların büyük coşkuyla karşılama yapacağı Mauro Icardi'nin geliş tarihi yaklaşıyor. Peki ,Icardi uçak kodu ne? Icardi uçak haritası CANLI takip nasıl yapılır?

Yağız Sabcuncuoğlu, Icardi ile ilgili yaşanan gelişmeyi duyurdu:

Sabcuncuoğlu, "Mauro Icardi ve Wanda Nara, yapılan resmi talebe göre yarın (Cuma) saat 23:55'te İstanbul'da olacak."

"Wanda Nara'nın sağlık durumu sanıldığından daha iyi durumda. İstanbul'da özel bir hastanede tedavi olmak üzerine bilgi alışverişinde bulunuldu. Icardi ailesine tekrar geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Ünlü topçu Icardi'nin uçağı Buenos Aires havalimanından ayrıldı ve İstanbul'a doğru yola çıktı. Futbolseverler FlightRadar internet sitesi üzerinden uçağı takip edebilmektedir.

Icardi uçak kodu ne? Icardi uçak haritası CANLI takip nasıl yapılır?

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