Galatasaray'da Mauro Icardi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, İcardi ne zaman gelecek? Zalgiris maçında oynayacak mı? İşte, detaylar…

Galatasaray'dataraftarların büyük coşkuyla karşılama yapacağı Mauro Icardi'nin geliş tarihi yaklaşıyor. Peki , İ Icardi uçak kodu ne? Icardi uçak haritası CANLI takip nasıl yapılır?

İCARDİ NE ZAMAN GELECEK?

Yağız Sabcuncuoğlu, Icardi ile ilgili yaşanan gelişmeyi duyurdu:

Sabcuncuoğlu, "Mauro Icardi ve Wanda Nara, yapılan resmi talebe göre yarın (Cuma) saat 23:55'te İstanbul'da olacak."

"Wanda Nara'nın sağlık durumu sanıldığından daha iyi durumda. İstanbul'da özel bir hastanede tedavi olmak üzerine bilgi alışverişinde bulunuldu. Icardi ailesine tekrar geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.