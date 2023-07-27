Üye Girişi
Haberler

Icardi uçak kodu ne? Icardi uçak haritası CANLI takip nasıl yapılır?

Gündem Haberleri

Galatasaray'da Mauro Icardi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, İcardi ne zaman gelecek? Zalgiris maçında oynayacak mı? İşte, detaylar…

Galatasaray taraftarının bekleyişi son buluyor! Icardi, yarın akşam İstanbul'daGalatasaray taraftarının bekleyişi son buluyor! Icardi, yarın akşam İstanbul'da
Icardi ve Dzeko'yu kıyaslayan Batuhan Karadeniz'den ortalığı karıştıracak sözlerIcardi ve Dzeko'yu kıyaslayan Batuhan Karadeniz'den ortalığı karıştıracak sözler

Galatasaray'dataraftarların büyük coşkuyla karşılama yapacağı Mauro Icardi'nin geliş tarihi yaklaşıyor. Peki , İ Icardi uçak kodu ne? Icardi uçak haritası CANLI takip nasıl yapılır?

İCARDİ NE ZAMAN GELECEK?

Yağız Sabcuncuoğlu, Icardi ile ilgili yaşanan gelişmeyi duyurdu:

Sabcuncuoğlu, "Mauro Icardi ve Wanda Nara, yapılan resmi talebe göre yarın (Cuma) saat 23:55'te İstanbul'da olacak."

"Wanda Nara'nın sağlık durumu sanıldığından daha iyi durumda. İstanbul'da özel bir hastanede tedavi olmak üzerine bilgi alışverişinde bulunuldu. Icardi ailesine tekrar geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Gündem

Mauro Icardi Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title