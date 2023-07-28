Icardi Uçağı CANLI takip! Icardi uçağı saat kaçta iniyor ATATÜRK HAVALİMANI?
Gündem Haberleri
Galatasaray'da Mauro Icardi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Icardi Uçağı CANLI takip! Icardi uçağı saat kaçta iniyor ATATÜRK HAVALİMANI?
Galatasaray'dataraftarların büyük coşkuyla karşılama yapacağı Mauro Icardi'nin geliş tarihi yaklaşıyor. Peki , Icardi uçağı saat kaçta iniyor?
İCARDİ NE ZAMAN GELECEK?
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali - Yeşilköy
Saat: 00:00
İCARDİ UÇAK KODU NE?
Ünlü topçu Icardi'nin uçağı Buenos Aires havalimanından ayrıldı ve İstanbul'a doğru yola çıktı. Futbolseverler FlightRadar internet sitesi üzerinden uçağı takip edebilmektedir.