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Icardi Uçağı CANLI takip! Icardi uçağı saat kaçta iniyor ATATÜRK HAVALİMANI?

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Galatasaray'da Mauro Icardi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Icardi Uçağı CANLI takip! Icardi uçağı saat kaçta iniyor ATATÜRK HAVALİMANI?

Galatasaray taraftarının bekleyişi son buluyor! Icardi, yarın akşam İstanbul'daGalatasaray taraftarının bekleyişi son buluyor! Icardi, yarın akşam İstanbul'da

Galatasaray'dataraftarların büyük coşkuyla karşılama yapacağı Mauro Icardi'nin geliş tarihi yaklaşıyor. Peki , Icardi uçağı saat kaçta iniyor?

İCARDİ NE ZAMAN GELECEK?

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali - Yeşilköy

Saat: 00:00

İCARDİ UÇAK KODU NE?

Ünlü topçu Icardi'nin uçağı Buenos Aires havalimanından ayrıldı ve İstanbul'a doğru yola çıktı. Futbolseverler FlightRadar internet sitesi üzerinden uçağı takip edebilmektedir.

İCARDİ UÇAK KODU CANLI TAKİP

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Mauro Icardi Gündem Spor Güncel Haberler

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