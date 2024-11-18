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Icardi Türkiye A Milli Takımı'nda oynayabilir mi?

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gündemden düşmüyor. Eşi Wanda Nara? tarafından aldatılan ve boşanma aşamasında olan Icardi, yaşadığı sakatlık nedeniyle de sezonu kapattı. Sarı-kırmızılı taraftarlardan biri çok sevdiği golcü futbolcu için beklenmedik bir harekete imza attı. Peki, Icardi Türkiye A Milli Takımı'nda oynayabilir mi?

Bir Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin A Milli Futbol Takımı'na alınması için CİMER'e dilekçe yazdı. Dilekçede "Santrafor eksiğimiz Icardi ile tamamlanacaktır. Alacağınız kararın yüce Türk milletinin iyiliği ve itibarı için olduğu açıktır" ifadeleri kullanıldı. Peki, Icardi Türkiye A Milli Takımı'nda oynayabilir mi?

ICARDİ TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMI'NDA OYNAYABİLİR Mİ?

Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi'nin A Milli Futbol Takımı'na alınması için CİMER'e dilekçe yazdı. Dilekçede "Santrfor eksiğimiz Icardi ile tamamlanacaktır. Alacağınız kararın yüce Türk milletinin iyiliği ve itibarı için olduğu açıktır" ifadeleri yer aldı.

Icardi Türkiye A Milli Takımı'nda oynayabilir mi?

Konu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Icardi Türkiye A Milli Takımı'nda oynayabilir mi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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