Gazeteci Süleyman Rodop'un Icardi ve Arjantin ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem olurken Icardi Türk mü ve Icardi ataları Anadolu'dan mı gitti gibikonular araştırıldı. Peki, Icardi Türk mü?

Icardi Türk mü ve Icardi ataları Anadolu'dan mı gitti soruları Gazeteci Süleyman Rodop'un açıklamaları sonrası gündem oldu. Peki, Icardi Türk mü? Icardi ataları Anadolu'dan mı gitti? İşte,detaylar..

ICARDİ TÜRK MÜ?





Gazeteci Süleyman Rodop "Arjantinli bir gazeteci ile tanıştım. David diye bir arkadaşım vardı. ... 'Benim dedelerim zaten İzmir'den gitme' dedi. Ermeni bir gayrimüslim olarak. Biliyorsunuz Arjantin'de özü Türk olan yüzde 15-20 nüfus varmış. Hepsi Türkiye'deki bu olaylardan sonra yani Türkiye çok kozmopolit bir yerdi, Anadolu daha doğrusu.Oradan gidenlerin büyük bir bölümü Arjantin'e gitti." dedi.

Sunucunun "Icardi'nin bundan haberi var mıdır" sorusu üzerine Rodop "Icardi'nin bundan yüzde 99 haberi vardır da sen bir adım daha ileri git; Icardi de o nesilden Türkiye'yle bir bağlantısı var mıdır" dedi.

ICARDİ KİMDİR?

Mauro Emanuel Icardi Rivero, santrfor mevkiinde oynayan Arjantinli millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Futbol kariyerine Vecindario'nun altyapı takımlarında başlayan Icardi, La Liga kulübü Barcelona'nın gençlik sistemi olan La Masia'da futbol oynadıktan sonra profesyonel kariyerine 2011'de Serie A kulübü Sampdoria'da başladı. Buradaki etkileyici performansı onun Inter Milan'a transfer olmasını sağladı. Temmuz 2013'te[1] Avrupa'nın en üretken forvetlerinden biri haline gelen Icardi, takımıyla geçirdiği 6 sezonda 2014-15 ve 2017-18 sezonlarında Serie A'da gol krallığına ulaştı. Inter kulübün tüm zamanların en çok gol atan sekizinci oyuncusu oldu. Ayrıca 2015'te henüz 22 yaşındayken Inter'in kaptanlığına seçildi. Icardi, 2019'da Paris Saint-Germain'e bir yıllığına kiralandı [2]; Ertesi sezon PSG oyuncuyu Inter Milan'dan 50 milyon €'ya satın alarak kadrosuna kattı. Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Galatasaray'da kiralık olarak geçirdiği başarılı bir sezonun ardından, Icardi 2023'te 10 milyon Euro'luk bir ücret karşılığında kalıcı olarak takıma katıldı.

Icardi'nin millî takım kariyeri ise kulüp kariyeri kadar başarılı geçmedi. Ekim 2013'te Arjantin formasını ilk kez giyen Icardi, 2018 yılına kadar sadece 8 maça çıkabildi ve tartışmalı bir şekilde Arjantin'in 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosuna alınmadı. Icardi'nin Arjantin millî takımından çok fazla davet almaması genellikle Wanda Nara'nın, 2013'te eski eşi Maxi López'den ayrılmasına Icardi'nin etki etmesiyle ilişkilendirilir.

SÜLEYMAN RODOP KİMDİR?

Galatasaray haberleri ile dikkatleri çeken Süleyman Rodop, Marmara Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Ses, Hayat gibi dergilerin dışında Yeni Asır TV'de uzun süre görev almıştır. Buradaki deneyimlerin sonrasında Star ve Sabah gazetelerinde çalışmalarına devam etmiştir.Kariyerinde önemli bir yere sahip olan platformlardan biri de Kanaltürk olmuştur. Çünkü burada Telegol programında unutulmaz haberler üretmiştir. Rodop, kariyeri boyunca pek çok Olimpiyat ve Dünya Kupası içerisinde yer almıştır. TV 8 kanalında bir dönem spor müdür yardımcılığı da yapan başarılı isim, pek çok spor insanı ile röportajlar gerçekleştirmiştir.

Süleyman Rodop