Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Mauro Icardi'nin hangi takıma transfer olduğu ve transfer ücreti hakkında detaylar. Peki, Icardi transfer mi oldu? Mauro Icardi hangi takıma transfer oldu? Mauro Icardi transfer ücreti ne? işte Icardi transferi hakkında son dakika gelişmeleri ve detayları!

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Bir süredir gündemde yer alan Mauro Icardi anlaşması ile Icardi transfer mi oldu? Sorusu merak ediliyordu. Sosyal medya üzerinde yer alan iddiaların ardından Icardi gelişmesi gündeme oturdu. Peki, Icardi transfer mi oldu? Mauro Icardi hangi takıma transfer oldu? Mauro Icardi transfer ücreti ne? İşte Mauro Icardi transferi hakkında merak edilen detaylar!

ICARDİ TRANSFER Mİ OLDU?

Galatasaray önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer görüşmelerine başlamasının ardından Icardi gelişmesi gündeme oturdu. Galatasaray – Hull City arasında oynanan karşılaşmanın ardından Okan Buruk tarafından "En kısa zamanda Icardi'nin aramızda olmasını bekliyoruz" açıklaması yapıldı. Geçen sezon Paris Saint-Germain'den kiralık olarak transfer edilen Mauro Icardi, dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.