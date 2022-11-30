İcardi sakat mı? İcardi'nin sakatlık durumu nedir? İcardi sakatlık mı geçirdi?
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Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağ arka üst adale grubunda ağrı hissettiği için antrenmanı yarıda bıraktığını açıkladı. Peki, İcardi sakat mı? İcardi'nin sakatlık durumu nedir? İcardi sakatlık mı geçirdi?
İcardi sakatlık durumu! Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağ arka üst adale grubunda ağrı hissettiği için antrenmanı yarıda bıraktığını açıkladı. Peki, İcardi sakat mı? İcardi'nin sakatlık durumu nedir? İcardi sakatlık mı geçirdi? İşte detaylar...
Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağ arka üst adale grubunda ağrı hissettiği için antrenmanı yarıda bıraktığını açıkladı. Arjantinli oyuncunun durumu, yarın yapılacak MR tetkiklerinden sonra belli olacak.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray: "Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak" ifadeleri yer aldı.
Geçtiğimiz günlerde idmanda Sergio Oliveira da sakatlık yaşamıştı. Portekizli yıldız yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.