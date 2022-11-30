İcardi sakat mı? İcardi'nin sakatlık durumu nedir? İcardi sakatlık mı geçirdi?

Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağ arka üst adale grubunda ağrı hissettiği için antrenmanı yarıda bıraktığını açıkladı. Peki, İcardi sakat mı? İcardi'nin sakatlık durumu nedir? İcardi sakatlık mı geçirdi?